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  4. Son dakika: Kadıköy'deki yürüyüşte polise yumruk atmıştı! DBP Milletvekili Saliha Aydeniz hakkında soruşturma başlatıldı

Son dakika: Kadıköy'deki yürüyüşte polise yumruk atmıştı! DBP Milletvekili Saliha Aydeniz hakkında soruşturma başlatıldı

15.06.2022 15:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Geçtiğimiz günlerde İstanbul'un Kadıköy ilçesinde izinsiz bir yürüyüş sırasında DBP Milletvekili Saliha Aydeniz polis memuruna yumruk atmıştı. O anlara ait görüntüler sosyal medyada çokça tartışılırken siyasetin gündeminde de yer almıştı. Olayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı; Aydeniz hakkında soruşturma başlatıldığı bildirildi. Öte yandan, Aydeniz'den şikayetçi olan polis memuru, Aydeniz'in kendisini darbettikten sonra fotoğrafını çekip tehdit ettiğini ileri sürdü.

Son dakika haberi: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, HDP'li milletvekili Saliha Aydeniz'in Kadıköy'de izinsiz yürüyüş sırasında polis memuruna yumruk atma gerekçesi ile hazırlanan soruşturma dosyası Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.

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ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NA GÖNDERİLDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca verilen yetkisizlik kararında, Kadıköy'de "Tecrit siyasetine karşı özgürlüğü savunmak için Gemlik'e yürüyoruz" adıyla 12 Haziran, saat 13.00'da yapılan eylemde polis memuru Hakan A.'ya karşı mukavemet göstermesine ilişkin soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Ceza Muhakemesi Kanunu'na (CMK) 161/9. maddesine göre, "Seçimden önce veya sonra bir suç işlediği ileri sürülen milletvekili hakkında soruşturma ve kovuşturma yapma yetkisi, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ve bu yer ağır ceza mahkemesine aittir." hükmü uyarınca soruşturma dosyasına yetkisizlik kararı verilmesi gerektiği ifade edildi. Dosya Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.

POLİS MEMURU ŞİKAYETÇİ OLDU: FOTOĞRAFIMI ÇEKİP TEHDİT ETTİ

Şikayetçi polis memuru Hakan A.'nın savcılıkça alınan ifadesinde, "Eylemci şahıslara 'Sakin olun' şeklinde sakinleştirici mahiyette uyarılarda bulunuyor ve görevli arkadaşlarıma yardım ediyordum. İsmini sonradan öğrendiğim milletvekili Salihe Aydeniz, kaskımın alt kısmından elini sokarak çene kısımlarıma yumruk attı. Konuyla ilgili video paylaşımı, İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu dahil çoğu sosyal medya hesaplarından yapıldı. Bu video paylaşımının yapıldığını daha sonradan sosyal medyada gezerken öğrendim. Aldığım darbeden sonra fotoğrafımı çekerek 'Seninle hesaplaşacağız, seninle görüşeceğiz, seni bulacağım.' şeklinde hakaret ve tehditlerde bulundu. Direkt yüzümü alacak şekilde fotoğraflarımı çekti. Bundan dolayı da şikayetçiyim" dediği öğrenildi. Darp olayına ilişkin hazırlanan adli muayene raporunda ise mağdur polisin çenesinin sol ön tarafında kızarıklık, şişlik ve hassasiyet olduğu belirtildi.

(İHA-DHA)

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