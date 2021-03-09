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  4. Son Dakika: Kadına yönelik şiddete karşı komisyon için TBMM'ye önerge

Son Dakika: Kadına yönelik şiddete karşı komisyon için TBMM'ye önerge

09.03.2021 15:26 | Son Güncelleme:
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Son Dakika: Kadına yönelik şiddete karşı komisyon için TBMM'ye önerge

Son dakika haberine göre AK Parti, kadına yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla kurulacak komisyon için TBMM'ye önerge verdi.

AK Parti, kadına yönelik şiddetin araştırılması ve araştırma komisyonu kurulması amacıyla hazırladığı önergeyi TBMM Başkanlığı'na sundu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: MECLİS'TE YENİ BİR KOMİSYON OLUŞTURUYORUZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün partisinin Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen Kadın Kolları 6. Olağan Kongresi'nde "Ülkemizde tek bir kadının dahi alçakça katledilmesine, caddelerin ortasında dövülmesine, işte son Samsun'da yaşanan hadise, asla onlara haklılık payı çıkartmaz. Onun için de şimdi Meclis'te yeni bir komisyon oluşturuyoruz. Yeni, tekrar. Bugün Grup Başkanımızla da konuştum ve süratle tekrar yeniden böyle bir komisyonu oluşturacağız." açıklamasını yapmıştı.


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Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Adalet ve Kalkınma Partisi

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