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  4. Son dakika: Kahramanmaraş'ta 4.3 büyüklüğünde deprem

Son dakika: Kahramanmaraş'ta 4.3 büyüklüğünde deprem

05.10.2023 18:31 | Son Güncelleme:
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Son dakika haberi: Kahramanmaraş'ta saat 18.23'te 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntının derinliği 11.03 kilometre olarak açıklandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya depremin ardından herhangi bir olumsuz ihbar alınmadığını duyurdu.

Son dakika: Kahramanmaraş'ta 4.3 büyüklüğünde deprem

Son dakika haberi: Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi olan 4,3 büyüklüğündeki deprem 11,03 kilometre derinlikte gerçekleşti.

BAKAN YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

Korkutan depremin ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Kahramanmaraş ili Onikişubat İlçesinde 4,3 büyüklüğünde meydana gelen depremde, başta AFAD olmak üzere ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha tarama çalışmalarına başlamıştır. An itibari ile herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum." ifadelerine yer verdi.

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Anahtar Kelimeler:
deprem Kahramanmaraş

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