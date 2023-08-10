SON DAKİKA | Kahramanmaraş'ta temel atma töreni! Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Son dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş'taki kentsel dönüşüm temel atma törenine canlı bağlantıyla katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan törende yaptığı açıklamada dikkat çeken ifadeler kullandı.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları şöyle;

Asrın felaketi olan depremlerin üzerinden 6 aydan fazla süre geçti. Sadece ülkemizin değil, insanlık tarihinin en yıkıcı doğal afetlerinden birini yaşadık. Eşimiz, dostumuz, çocuğumuz, akrabamız, komşumuz olan 50 binden fazla canımızı yalnızca bir gecede toprağa verdik. Depremden hemen sonra afetzede illerimizi farklı vesilelerle ziyaret etmiş, devletimizin tüm imkanlarıyla sizlerin yanında olduğunu ifade etmiştik. Seçim döneminde de deprem bölgesinden elimizi hiç çekmedik. Sahada yapılan çalışmaları, ihtiyaçları, sıkıntıları bizzat takip ettik. En acil olanlarından başlamak suretiyle depremzedelerimizin ihtiyaçlarını süratle gidermeye çalıştık. Tespitlerimize göre Maraş'ın neredeyse 3'te biri oturulamaz hale gelmişti.

Şehrimizde yapılması gereken deprem konutu sayısı 19 bin 418'dir. Köy evleri ve ahırlarla birlikte bu rakam 29 bin 47'ye ulaşıyor. Deprem bölgesinde ise toplam 680 bin konutun ve 170 bin ahır, depo, iş yeri gibi bağımsız bölümün inşa edilmesi gerekiyor. Bu ağır tablo karşısında asla ümitsizliğe kapılmadık. Bir taraftan enkaz kaldırma çalışmalarını yürütürken, diğer taraftan evleri, iş yerleri yıkılan insanlarımızı yeni yuvalarına kavuşturmak için hemen kolları sıvadık. 325 konteyner kentte 178 bin 350 konteynerin kurulumu yapılmıştır.

15 Ağustos'a kadar tesislerde ve çadırlarda kalan az sayıdaki vatandaşımızı konteynerlere yerleştirmiş olacağız.

Şimdiye kadara 180 bin konutun ihalesi gerçekleştirildi. İnşaatlar hızla yükseliyor. Yerinde dönüşüm projesini başlattık. Uygun şartlarda kredi desteği içeren projemiz için vatandaşlarımız başvuru yaptı. 160 binden fazla insanımız yerinde dönüşüme başvurdu. Aralarında 20 binden fazla Maraş'lı vatandaşlarımız vardırdı.

Depremde hasar gören illerimizde şehir meydanlarını hükümet olarak biz yapacağız. Şehirlerimizi daha görkemli ve daha ferah şekilde inşaa edeceğiz.

Yaşadığımız her felaket bize alınması gereken tedbirleri tekrar tekrar hatırlatmaktadır. Hiç şüphesiz bu önlemlerin başında kentsel dönüşüm gelmektedir. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığımızdan beri bu meseleyi sürekli işledik, sürekli gündemde tutmaya çalıştık. Özellikle çarpık ve sağlıksız kentleşmenin yaygın olduğu illerde bunun tercihten öte bir zorunluluk olduğunu ifade ettik. Başbakanlığımız ve Cumhurbaşkanlığımız döneminde TOKİ vasıtasıyla Türkiye'nin yapı stokunun yenilenmesi için çok yoğun çaba harcadık. TOKİ bugüne kadar ülkemiz genelinde 1 milyon 200 bin proje üretti. Konut projeleriyle birlikte, evlatlarımızın eğitim gördüğü okulları, hastaneleri, kamu kurumlarını ve nice binayı TOKİ eliyle yeniden inşa ettik.

Kentsel dönüşümle ilgili ne zaman bir adım atsak CHP ve şürekası hep karşımıza dikildi. Bu meseleyi bile engellemeye kalktılar. Her yolu denediler, her yalanı söylediler. Projeleri mahkemeye götürdüler.

Saldırganlıklarının gerisinde iş bilmezlikler değil, halk düşmanlığı vardır.



