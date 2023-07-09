HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Son dakika | 'Kalp krizi' iddiaları üzerine Bakan Koca açıkladı! Binali Yıldırım'ın sağlık durumu nasıl? "En son dün itibarıyla tamamlandı"

Son dakika | 'Kalp krizi' iddiaları üzerine Bakan Koca açıkladı! Binali Yıldırım'ın sağlık durumu nasıl? "En son dün itibarıyla tamamlandı"

09.07.2023 13:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın kalp krizi geçirdiği iddiaları sosyal medyada gündem oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan açıklama geldi. Koca, "Kendisinin rutin sağlık kontrolleri en son dün itibariyle tamamlanmıştır. Sayın Yıldırım'ın önemli bir sağlık sorunu bulunmamaktadır" dedi.

Son dakika | 'Kalp krizi' iddiaları üzerine Bakan Koca açıkladı! Binali Yıldırım'ın sağlık durumu nasıl? "En son dün itibarıyla tamamlandı"

Son dakika haberi: Sosyal medyada birçok kullanıcı başbakanlık ve TBMM başkanlığı da yapmış olan AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın kalp krizi geçirdiği, anjiyo olduğu iddialarını ortaya attı. İddialarla ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medyadan açıklama yaptı.

thumbs_b_c_85e657f176bea1fa24039a4205842bad

"RUTİN SAĞLIK KONTROLLERİ DÜN TAMAMLANDI"

Koca paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Sayın Binali Yıldırım'ın sağlık durumu hakkında bazı basın organlarında yer alan haberlerle ilgili açıklama ihtiyacı doğmuştur. Kendisinin rutin sağlık kontrolleri en son dün itibariyle tamamlanmıştır. Sayın Yıldırım'ın önemli bir sağlık sorunu bulunmamaktadır. Kendisine nice sağlıklı günler dilerim."

Yılmaz ve Şimşek'ten kritik 'Katar' teması! "Yeni projeler" diyerek duyurdu Yılmaz ve Şimşek'ten kritik 'Katar' teması! "Yeni projeler" diyerek duyurdu

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Video mesaj gönderdi! Erdoğan'dan dikkat çeken 'Kızılay' sözleriVideo mesaj gönderdi! Erdoğan'dan dikkat çeken 'Kızılay' sözleri
Anahtar Kelimeler:
Binali Yıldırım

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

“Metres” diye bağırıp saldırdılar! Kıyafetlerini çıkartmaya zorladılar

“Metres” diye bağırıp saldırdılar! Kıyafetlerini çıkartmaya zorladılar

Fiyatı düştü! Tasarım ödüllü Cosori airfryerda kaçırılmayacak fırsat

Fiyatı düştü! Tasarım ödüllü Cosori airfryerda kaçırılmayacak fırsat

3 yaşındaki çocuğun gözüne yuva yaptı

3 yaşındaki çocuğun gözüne yuva yaptı

Soyunma odasına gizli kamera yerleştirdi! Çıplak fotoğraflarını çekti

Soyunma odasına gizli kamera yerleştirdi! Çıplak fotoğraflarını çekti

Altınyıldız Classics, Kiğılı... İster klasik ister spor, tarzınızı yansıtacak kaliteli ürünlerde indirim

Altınyıldız Classics, Kiğılı... İster klasik ister spor, tarzınızı yansıtacak kaliteli ürünlerde indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.