Son dakika | 'Kalp krizi' iddiaları üzerine Bakan Koca açıkladı! Binali Yıldırım'ın sağlık durumu nasıl? "En son dün itibarıyla tamamlandı"

Son dakika haberi: Sosyal medyada birçok kullanıcı başbakanlık ve TBMM başkanlığı da yapmış olan AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın kalp krizi geçirdiği, anjiyo olduğu iddialarını ortaya attı. İddialarla ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medyadan açıklama yaptı.

"RUTİN SAĞLIK KONTROLLERİ DÜN TAMAMLANDI"

Koca paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Sayın Binali Yıldırım'ın sağlık durumu hakkında bazı basın organlarında yer alan haberlerle ilgili açıklama ihtiyacı doğmuştur. Kendisinin rutin sağlık kontrolleri en son dün itibariyle tamamlanmıştır. Sayın Yıldırım'ın önemli bir sağlık sorunu bulunmamaktadır. Kendisine nice sağlıklı günler dilerim."