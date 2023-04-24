SON DAKİKA | Kandilli duyurdu! Amasya'da 3.8 büyüklüğünde deprem

Son dakika deprem haberi: Amasya'da korkutan deprem! Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamaya göre Amasya, Terziköy, Göynücek'te saat 11.06'da 3.8 büyüklüğünde bir deprem oldu. Depremin derinliğinin ise 5.0 km olduğu açıklandı.

İŞTE DEPREMİN MEYDANA GELDİĞİ NOKTA



