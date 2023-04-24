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  4. SON DAKİKA | Kandilli duyurdu! Amasya'da 3.8 büyüklüğünde deprem

SON DAKİKA | Kandilli duyurdu! Amasya'da 3.8 büyüklüğünde deprem

24.04.2023 11:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika deprem haberi: Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamaya göre Amasya'da 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Merkez üssü Terziköy, Göynücek olan depremin derinliği ise 5.0 km olarak kaydedildi. İşte son dakika deprem haberinin detayları...

SON DAKİKA | Kandilli duyurdu! Amasya'da 3.8 büyüklüğünde deprem

Son dakika deprem haberi: Amasya'da korkutan deprem! Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamaya göre Amasya, Terziköy, Göynücek'te saat 11.06'da 3.8 büyüklüğünde bir deprem oldu. Depremin derinliğinin ise 5.0 km olduğu açıklandı.

İŞTE DEPREMİN MEYDANA GELDİĞİ NOKTA

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