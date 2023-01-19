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SON DAKİKA | Kar Türkiye'ye ne zaman gelecek? Beklenen yağış için uzmanlar tarih verdi: 3 güne özellikle dikkat çekti

19.01.2023 18:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Türkiye önceki yıllara göre sıcak bir kış geçiriyor. Vatandaşlar ise en çok 'kar ne zaman yağacak?' sorusunun yanıtını merak ediyor. Beklenen soğuk havaların gelmemesi uzmanları da şaşırtırken kar yağışıyla ilgili tarih verildi. Peki beklenen yağışlar çok etkili olacak mı? Hangi 3 gün soğuklar etkisini artıracak? İşte önümüzdeki günlerin hava durumuyla ilgili detaylar...

SON DAKİKA | Kar Türkiye'ye ne zaman gelecek? Beklenen yağış için uzmanlar tarih verdi: 3 güne özellikle dikkat çekti

Son dakika: Ocak ayının son günlerine gelirken beklenen soğuk havalar ve kar yağışı kendini henüz göstermedi. Bazı bölgeler de ise mevsim normallerinin üstünde sıcaklıklar yaşanıyor. Doğu kesimlerde özellikle yüksek bölgelerde kar kendini gösterdi ancak batı kesimler istediği yağışları henüz alamadı.

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Yağışların etkisini gösterememesi kuraklık riskini artırırken uzman isimlerden umutlandıran bir açıklama geldi. TRT Haber'de yer alan habere göre, Ocak ayının son günleri için kar yağışı tahmininde bulunan uzmanlar 3 güne özellikle dikkat çekti.

Peki, beklenen kar yağışı istenilen etkide olacak mı? Kar yağışı tahminleri ne gösteriyor? Şubat da ocak gibi sıcak geçer mi? İşte uzman isimlerin bu sorulara verdiği yanıtlar...

"OCAK AYININ SONUNDA ETKİSİNİ GÖSTERECEK"

Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adil Tek, yaklaşık 10 günlük bir soğuk hava sisteminin etkili olacağı bilgisini verdi. Ocak ayının sonuna doğru başlayacak sistemin kar yağışını da getireceğini ancak sistemin ne kadar etkili olacağının o anki hava durumuna bağlı olarak değişebileceğini de belirtti.

Prof. Dr. Adil Tek'in açıklamaları şu şekilde;

“10 gün kadar soğuk hava etkili olacak. Kar yağışı yapabilecek bir sistem görünüyor. Ani bir kar yağışı da olabilir ancak bu sadece bir olasılık. Fakat geçen seneden farkı bu sefer soğuk hava devam edecek yani kar yağarsa yerde kalabilir. Geçen sene ise 6-7 saatlik bir kar yağışı olmuştu ve gitmişti çünkü hava yeterince soğuk devam etmemişti.”

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"ŞUBAT AYI DAHA SOĞUK GEÇEBİLİR"

İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Barbaros Gönençgil ise ocak ayının sonuna doğru havaların soğuyacağını şubat ayının ocaktan daha soğuk geçebileceğini söyledi.

Prof. Dr. Barbaros Gönençgil şu ifadeleri kullandı;

“Ocak sonunda soğuk havayla beraber kar yağışı olabilir. Ancak kar kuvvetini tahmin etmek için henüz erken. Şehir sıcaklıkları çok etkili olduğu için yağan karın tutunma ihtimali az oluyor. Bu yüzden Marmara Bölgesi’nin yüksek kesimlerinde, Karadeniz’in yüksek kesimlerinde kar yağışı tutunabilir.”

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"KAR YAĞIŞI YÖN DEĞİŞTİRDİ"

Afyon Kocatepe Üniversitesi’nden İklim Bilimci Dr. Okan Bozyurt, Grönland Blokajı’nı işaret ederek, blokaj nedeniyle soğuk hava ve kar yağışının yön değiştirdiğine dikkati çekti.

Dr. Okan Bozyurt'un açıklamaları;

"2022’nin sonu ve 2023’ün başının son yıllara göre oldukça sert geçeceğini söylemiştik ama bu sene Grönland Blokajı oluştu. Bu blokaj yüzünden pek çok hava kütlesi Türkiye'ye gelemedi. Yani tam geliyorken yön değiştirdi ve dolayısıyla Türkiye'nin önünde adeta bir set gibi durdu.

Bu yüzden de kuzeyden gelen hava kütlenin girişini engelledi. Fakat şimdi gelecek olan hava kitlesi azimle geliyor gibi görünüyor. Eğer son dakika bir değişiklik olmazsa Grönland blokajı kırılıyor. Blokaj kırılınca zaten artık yukarıdan aşağı çok normal bir şekilde hava kütleleri artmaya devam edecektir.”

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3 GÜNE DİKKAT

Kar yağışı için tahminler ocak sonunu gösteriyor. Bozyurt da sistem değişmezse kar yağışının beklendiği görüşünde.

“Şu anki sistemlere göre Ocak 25’ten itibaren hava sıcaklığında bir azalma var. Özellikle 27-28-29 Ocak tarihlerinde ciddi anlamda soğuk ve yağışlı bir hava kütlesinin Balkanlar üzerinden Türkiye'ye girmesi bekleniyor. Çok mu etkili kar yağışı olacak? O konuda şu anda net bir şey söyleyemem ama kar yağışı bekleniyor.”

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