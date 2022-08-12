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  4. Son dakika: Karadağ'da katliam! Silahlı saldırı sonucu 11 kişi öldü, 6 kişi yaralandı...

Son dakika: Karadağ'da katliam! Silahlı saldırı sonucu 11 kişi öldü, 6 kişi yaralandı...

12.08.2022 20:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre Korkunç olay Karadağ'ın Cetinje kentinde yaşandı. Silahlı bir saldırganın önce kendi ailesine, sonra etrafa ateş açması sonucu 11 kişi hayatını kaybetti, 1'i polis 6 kişi yaralandı.

Son dakika: Karadağ'da katliam! Silahlı saldırı sonucu 11 kişi öldü, 6 kişi yaralandı...

Cetinje Polisinden yapılan açıklamada, 34 yaşındaki saldırganın, aralarında çocuk ve polislerin de bulunduğu çok sayıda kişiye ateş açtığı kaydedildi. Olayda 11 kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı belirtilen açıklamada, saldırganın polisle girdiği çatışmada öldürüldüğü bildirildi.

Yerel medyada yer alan haberlerde, aile içi kavgada, saldırganın ilk olarak kendi ailesine, ardından yoldan geçenlere ateş açtığı belirtildi.

'KARADAĞ DAHA ÖNCE BÖYLE BİR TRAJEDİ GÖRMEDİ'

Karadağ Başbakanı Dritan Abazovic, yaptığı açıklamada, "Tüm Karadağ vatandaşlarını masum kurbanların aileleri, akrabaları, dostları ve Cetinje vatandaşlarının yanında olmaya çağırıyorum. Karadağ daha önce böyle bir trajedi görmedi." ifadesini kullandı. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Karadağ silahlı saldırı
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