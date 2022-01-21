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Son dakika... Kartal'da aile sağlığı merkezinde hemşireyi öldürmüştü! Katille ilgili flaş detay: 2009'da eniştesini vurmuş

21.01.2022 14:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre Kartal'daki aile sağlığı merkezinde çalışan hemşire Ömür Erez'i tabancayla vurarak öldüren cani Rahmi Uygun hakkında yeni bir detay ortaya çıktı. Korkunç olayı gerçekleştiren katilin, 2009 yılında eniştesini vurduğu için 10 yıl cezaevinde kaldığı öğrenildi. İşte Türkiye'nin konuştuğu olayda son gelişmeler...

Son dakika... Kartal'da aile sağlığı merkezinde hemşireyi öldürmüştü! Katille ilgili flaş detay: 2009'da eniştesini vurmuş

Son dakika haberi... İstanbul Kartal'da yaşanan cinayet Türkiye'nin kanını dondurdu. Aile sağlığı merkezinde hemşire olarak çalışan Ömür Erez'i tabancayla vurarak öldüren katil Rahmi Uygun'la ilgili ortaya çıkan yeni detay tüyler ürpertti. Adliyeye sevk edilen katilin, eniştesini vurduğu için cezaevinde yattığı öğrenildi. İşte son dakika haberiyle ilgili detaylar...

Aile Sağlığı Merkezinde çalışan Ömür Erez'in öldürülmesiyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Zanlının, 2009 yılında eniştesini tabancayla vurduğu için 'kasten adam öldürmeye teşebbüs' suçundan 10 yıl cezaevinde kaldığı belirlendi. Zanlının cezaevinden çıktıktan sonra internet üzerinden Ömür Erez'le tanıştıkları tespit edildi.

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AİLESİNE AİT PARAYI EMANET ETMİŞ

Polis soruşturması sonucu zanlının, ruhsatsız silah bulundurmak suçundan hakkında bir yıl hapis cezası kesinleşince cezaevine gireceği için ailesine ait olduğunu iddia ettiği 187 bin lira parayı Ömür Erez'e emanet ettiğini söylediği belirtildi.
Rahmi Uygun'un poliste verdiği ifadesinde "Ona parayı verdim. Cezaevine gireceğim bana para lazım olur. Sen bana gönderirsin dedim. Ancak cezaevine girdikten sonra bana hiç para göndermedi" dediği öğrenildi.

2021 yılının Ekim ayında cezasını tamamlayarak tekrar serbest kalan Rahmi Uygun ile Ömür Erez'in arasının bu para alışverişi nedeniyle bozulduğu sürekli tartışmaya başladıkları öğrenildi.

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OTOBÜSLE İSTANBUL'A GELMİŞ

Polis soruşturması sonucu telefondaki son tartışmalarının ardından bir otobüse binerek İstanbul'a gelen Rahmi Uygun'un Bağcılar'da hastanede tedavi gören arkadaşı Y.Ö.'nün yanına gittiği ve "Kartal'a gitmem lazım. Bana yardımcı olabilir misin dediği " tespit edildi. Bu sırada Y.Ö.'nün yanında bulunan Musa T.'nin "Abi ben seni götüreyim" diyerek saldırganla birlikte Kartal'a gittiği belirlendi. Burada Musa T., otomobili bir kaç sokak arkada park ederek beklerken Rahmi Uygun'un cinayeti işlediği belirlendi.

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İFADESİNDE CİNAYETİ TÜM DETAYLARI İLE ANLATTI

Cinayet Büro Amirliğinde ifade veren şüpheli Rahim Uygun ise işlediği cinayeti itiraf ederken, tüm detayları polislere anlattı. "Cezaevinde çıktıktan sonra tanıştığı Ömür Erez'le ilişkimiz başladı. Ona kardeşimden daha çok güveniyordum. Evlenmeyi düşünüyordum. Ruhsatsız silah yüzünden bir yıl hapis cezam kesinleşince, aileme ait olan 187 bin lirayı ona vererek, bana arada sırada para göndermesini istedim. Ancak cezaevine girdikten sonra bana hiç para göndermedi. Ona çok kızmıştım" dediği kaydedildi. Para yüzenden sık sık tartıştıklarını anlatan Rahim Uygun "Son tartışmamızın ardından Konya'dan İstanbul'a geldim. Niyetim onunla konuşmaktı. Ancak aramızda yine tartışma çıktı. Bana hakaret etmeye başlayınca kendimi kaybettim." dediği öğrenildi. Poliste işlemleri tamamlanan daha önceden 20 suç kaydı bulunduğu öğrenilen şüpheli Rahim Uygun, Musa T. ile birlikte adliyeye sevk edildi.

(DHA)

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cinayet kadın cinayeti
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