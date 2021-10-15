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  4. Son Dakika: Kas ve eklem ağrılarında kullanılan 39 ilaç piyasadan toplatılacak

Son Dakika: Kas ve eklem ağrılarında kullanılan 39 ilaç piyasadan toplatılacak

15.10.2021 16:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK), 39 ürün için piyasadan toplatılma kararı aldı.

Son Dakika: Kas ve eklem ağrılarında kullanılan 39 ilaç piyasadan toplatılacak

Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK), kas ve eklem ağrıları için kullanılan sprey ve kremlerin yer aldığı aralarında Majezik'in de bulunduğu 39 topikal ürünün piyasadan toplatılmasına karar verdi.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Ekte yer alan listede isimleri belirtilen, tiyokolşikosid içeren topikal ürünler hakkında Kurumumuz ilgili bilimsel komisyonunca alınan kararlar doğrultusunda ilgili ürünlerin ruhsatları askıya alınmış olup, piyasada bulunan tüm partilerine 19 Kasım 2015 tarihli ve 29537 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Geri Çekme Yönetmeliği’ ne göre 3. Sınıf B seviyesinde geri çekme işlemi uygulanmıştır. Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.

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Sağlık Bakanlığı
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