SON DAKİKA | Kassam Tugayları'ndan rehine teklifi! Tüm esirleri serbest bırakma şartlarını açıkladılar

Hamas'ın başlattığı Aksa Tufanı operasyonuna karşı İsrail, Gazze'yi vurmaya devam ediyor. Dün gece İsrail, Gazze'yi havadan, karadan ve denizden vurdu. Yoğun bombardıman yapan İsrail, BM'nin ateşkes çağrısına uymayarak "Alçakça ateşkes çağrısını açıkça reddediyoruz" dedi. Kara harekatının başladığı yönündeki iddialara yanıt veren İsrail, dün geceki operasyonun sınırlı kara operasyonu olduğunu açıkladı. Gece boyunca süren saldırılarda Şifa ve Endonezya hastanelerinin çevresi hedef alındı. İşte ayrıntılar...

19.00 KASSAM TUGAYLARI'NDAN REHİNE TEKLİFİ Kassam Tugayları, elindeki esirleri bırakma karşılığında İsrail'in de hapishanelerdeki tüm Filistinli mahkumları serbest bırakmasını önerdi.

15.00 DSÖ'DEN GAZZE AÇIKLAMASI: 'CİDDİ ANLAMDA ENDİŞE VERİCİ' Dünya Sağlık Örgütü, "Gazze'deki Şifa ve Endonezya hastanelerinin çevresinin bombalanması ciddi anlamda endişe verici" açıklamasını yaptı.

14.50 ELON MUSK'TAN STARLINK AÇIKLAMASI Elon Musk, Starlink uydularının Gazze'deki uluslararası kabul görmüş yardım kuruluşlarına internet bağlantısı sağlayacağını açıkladı. Starlink will support connectivity to internationally recognized aid organizations in Gaza.



[ComStar] — Elon Musk (@elonmusk) October 28, 2023

14.00 GAZZE'DE HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI 7 BİN 703'E YÜKSELDİ Gazze’deki Sağlık Bakanlığı: İsrail'in saldırılarında ölenlerin sayısı son 24 saatte 377 artarak 7 bin 703'e yükseldi. İsrail'in saldırılarında ölenlerden 3 bin 195'i çocuk, 1863'ü kadın.

13.00 "LÜBNAN'DAN FIRLATILAN FÜZE DÜŞÜRÜLDÜ" İsrail ordusu, Lübnan sınırında yaşanan gelişmelere ilişkin bir açıklama yaptı. Açıklamada, Lübnan topraklarından, İsrail ordusuna ait bir İHA'ya doğru fırlatılan füzenin düşürüldüğü, füzenin fırlatıldığı noktanın da hedef alındığı ifade edildi. Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan haberde ise Lübnan'ın güneyindeki Sur kentine bağlı sınır üzerinde yer alan bir köyden çok güçlü patlama sesi duyulduğu belirtildi. Haberde, patlama sesinin kaynağının, sınır bölgesinde havada infilak eden Patriot füzesine ait olduğu kaydedildi.

11.00 Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus X sosyal medya platformundan, İsrail'in yoğun saldırıları altındaki Gazze'ye ilişkin paylaşımda bulundu. Gazze'nin yoğun bombardıman altında kalmasına ilişkin haberlerin son derece üzücü olduğunu anlatan Ghebreyesus, "Bu durumda hastaların tahliyesi ya da güvenli barınak bulmaları mümkün görünmüyor. Elektrik kesintileri ambulansların yaralılara ulaşmasını da imkansız hale getiriyor. Personelimiz ve sağlık tesislerimizle iletişimimiz hala yok ve onların güvenliği konusunda endişeliyim." ifadelerini kullandı. Ghebreyesus, taraflar arasında ateşkes sağlanması için baskı yapma gücüne sahip olan herkese derhal harekete geçme çağrısında bulundu.

09.00 İSRAİL ORDUSU LÜBNAN'DA HİZBULAH'I HEDEF ALDIĞINI AÇIKLADI İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamaya göre, Hizbullah mensupları İsrail'e doğru roket atma girişiminde bulundu. Roketler, Suriye topraklarına düştü. İsrail savaş uçakları Hizbullah'a ait askeri noktaları vurdu. İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim'den bu yana İsrail ordusu ile Hizbullah arasında yaşanan çatışmalarda 46 Hizbullah üyesinin yanı sıra İslami Cihad Hareketi'nden 6, Hamas'tan 3, Hizbullah destekli Sünni Direniş Tugayı mensuplarından da 2 kişi öldü, biri gazeteci 4 sivil hayatını kaybetti. Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 3 İsrail askeri ve bir İsrailli sivil yaşamını yitirdi.

08.30 İSRAİL ORDUSU: '150 HEDEF VURULDU' Ordudan yapılan açıklamada, Gazze'nin kuzeyinde Hamas'ın askeri kanadı İzeddin el-Kassam Tugaylarına ait 150 yer altı hedefin savaş uçaklarıyla bombalandığını iddia etti. Açıklamada, vurulan yerler arasında yer altı tünelleri ve altyapısı gibi hedefler olduğu, çok sayıda Kassam Tugayları mensubunun öldürüldüğü savunuldu. İsrail ordusu, dün akşam önce obüslerle, daha sonra da savaş uçaklarıyla Gazze'nin kuzeyine yoğun saldırılar başlatmıştı.

06.00 İSRAİL GECE BOYUNCA ŞİFA VE ENDONEZYA HASTANELERİNİN ÇEVRESİNİ HEDEF ALDI Gazze'den yayın yapan El-Aksa televizyonunun Telegram platformundaki hesabında yayınlanan haberde, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik akşam başlattığı şiddetli bombardımanının devam ettiği aktarıldı. Haberde, İsrail'in bu gece yarısı düzenlediği hava saldırılarında Şifa ve Endonezya hastanelerinin çevresi ile Gazze Şeridi'ndeki Bureyc Mülteci Kampı'nı hedef aldığı belirtildi. Gazze Şeridi'nin kuzeydoğusunda İsrail ordusuna ait bir tankın, anti-zırh füzeleri ile hedef alındığı ifade edilen haberde, Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerinde Filistin direniş güçleri ile İsrail güçleri arasında silahlı çatışmaların yaşandığı kaydedildi. Öte yandan, Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın açıklamasına da yer verilen haberde, Kassam Tugayları mensuplarının Beyt Hanun ve Bureyc Mülteci Kampı'nın doğusunda İsrail'in kara saldırısına karşı koydukları ve bölgede şiddetli çatışmaların yaşandığı ifade edildi. Kudüs Seriyyeleri de Telegram hesabından yaptığı açıklamada, Kudüs Seriyyeleri'nin ileri gruplarının ön cephelerde olduğunu ve "zaman zaman Gazze Şeridi'ne doğru ilerlemeye çalışan düşman güçlerine" karşı koyduklarını duyurdu.

05.00 İSRAİL'DEN AÇIKLAMA: 'RESMİ BİR KARA HAREKATI DEĞİL' Kanal 12 televizyonunun, Beyaz Saray'dan ismi açıklanmayan bir yetkiliye dayandırdığı haberde, "İsrail güçlerinin, Gazze'ye karadan sınırlı bir şekilde girdiği" kaydedildi. Ordu kaynaklarından aktarılan bilgide ise Gazze sınırındaki operasyonun resmi bir kara harekatı olmadığı ifade edildi. İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, dün yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'ne yönelik hava saldırılarını artırdıklarını ve geceleyin kara operasyonlarını genişleteceklerini açıklamıştı. Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen Safedi de sosyal medya hesabından, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik "kara savaşı başlattığını" belirterek, savaşın "gelecek yıllar için büyük boyutlarda insani felakete" yol açacağını açıklamıştı.