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  4. SON DAKİKA | Kastamonu için kırmızı alarm! İnebolu'da köprüler yıkıldı, Bakan Soylu'dan açıklama geldi

SON DAKİKA | Kastamonu için kırmızı alarm! İnebolu'da köprüler yıkıldı, Bakan Soylu'dan açıklama geldi

27.06.2022 09:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Meteoroloji Genel Müdürlüğünün kırmızı alarm verdiği Kastamonu'da kuvvetli yağış etkisini gösterdi. İnebolu'da derenin su seviyesi artarken 2 köprünün yıkıldığı aktarıldı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan İçişleri Bakan Süleyman Soylu, İnebolu'da dere boyunca dükkanların açılmayacağını belirtti. İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA | Kastamonu için kırmızı alarm! İnebolu'da köprüler yıkıldı, Bakan Soylu'dan açıklama geldi

Son dakika: Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün birçok bölge için kuvvetli yağış uyarısında bulundu. Meteorolojinin kırmızı alarm verdiği Kastamonu İnebolu'da 2 köprünün sel nedeniyle yıkıldığı belirtildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medyadan yaptığı açıklamada Kastamonu İnebolu'daki derede şiddetli yağış nedeniyle su seviyesinin yükseldiğini ifade ederek dere boyunca dükkanların açılmayacağını belirtti. İşte son dakika haberinin detayları...

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SON DAKİKA | KASTAMONU İÇİN KIRMIZI ALARM! KÖPRÜLER YIKILDI, BAKAN SOYLU DUYURDU: DERE BOYUNCA DÜKKANLAR AÇILMAYACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük, Kastamonu ve Sinop için kırmızı, Sakarya, Bolu, Çankırı, Kırıkkale, Yozgat, Çorum, Amasya, Tokat ve Samsun için turuncu, İstanbul, Kocaeli, Yalova, Bursa, Bilecik, Ankara, Sivas ve Ordu için ise sarı uyarıda bulundu.

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Şiddetli yağışın etkili olduğu Kastamonu İnebolu'da 2 köprünün yıkıldığı belirtildi. Sosyal medyadan açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kastamonu İnebolu'daki derede şiddetli yağış nedeniyle su seviyesinin yükseldiğini ifade ederek, dere boyunca dükkanların açılmayacağını aktardı.

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BAKAN SOYLU'DAN AÇIKLAMA

Bakan Soylu açıklamasında şunları ifade etti:

"Gece boyunca ve bugün teyakkuz devam ediyor. "Birçok noktada iş makinaları ve uyarılarla tedbir alındı. Ancak İnebolu’da dere çok yükseldi. Dere boyu dükkanlar açılmayacak. Valimiz ve tüm birimler çalışıyor. AFAD Başkanımız, İnebolu’ya geçiyor."

"DERE KENARINDAKİ ARAÇLAR KESİNLİKLE KALDIRILMALI"

İnebolu Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar, "Dere kenarındaki araçlar kesinlikle kaldırılmalı" açıklamasını yaptı.


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Anahtar Kelimeler:
meteoroloji Kastamonu Süleyman Soylu
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