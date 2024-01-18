SON DAKİKA! Kayseri'de 4 büyüklüğünde deprem

Son dakika: Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde saat 09.05'te 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntının derinliği ise 18.98 km olarak açıklandı.

KISA SÜRELİ PANİK YAŞANDI

Deprem, kısa süreli paniğe neden oldu. Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.







