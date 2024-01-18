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SON DAKİKA! Kayseri'de 4 büyüklüğünde deprem

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
18.01.2024 09:18 | Son Güncelleme:
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Son dakika haberi: Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Kayseri'nin Yahyalı ilçesi olan 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı yerin 18,98 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

SON DAKİKA! Kayseri'de 4 büyüklüğünde deprem

Son dakika: Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde saat 09.05'te 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntının derinliği ise 18.98 km olarak açıklandı.

KISA SÜRELİ PANİK YAŞANDI

Deprem, kısa süreli paniğe neden oldu. Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.


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deprem Kayseri
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