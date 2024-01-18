SON DAKİKA! Kayseri'de 4 büyüklüğünde deprem

Son dakika: Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde saat 09.05'te 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntının derinliği ise 18.98 km olarak açıklandı.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) January 18, 2024
Büyüklük:4.0 (Mw)
Yer:Yahyalı (Kayseri)
Tarih:2024-01-18
Saat:09:05:36 TSİ
Enlem:37.70222 N
Boylam:35.40417 E
Derinlik:18.98 km
Detay:https://t.co/1oP23WY0wR@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Deprem, kısa süreli paniğe neden oldu. Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.