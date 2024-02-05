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  4. Son dakika | Kazakistan hükümeti istifa etti! Cumhurbaşkanı Tokayev'den hamle geldi

Son dakika | Kazakistan hükümeti istifa etti! Cumhurbaşkanı Tokayev'den hamle geldi

05.02.2024 14:17 | Son Güncelleme:
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Son dakika haberi: Kazakistan yeni bir krizle karşı karşıya. Hükümet istifa etti, başbakan yerine yeni atanan isim de belli oldu.

Son dakika | Kazakistan hükümeti istifa etti! Cumhurbaşkanı Tokayev'den hamle geldi

Son dakika haberi: Kazakistan'da bugün hükümet istifa etti. Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, başbakanın yerine vekil atadı.

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Tokayev

Başbakan Vekili olarak atanan isim Roman Sklyar oldu. Sklyar, daha önce Başbakan Yardımcısı olarak görev yapmıştı.

Hükümet üyelerinin yeni kabine onaylanıncaya dek görevlerini yerine getirmeye devam edeceği belirtildi.

TOKAYEV KARARI İMZALADI

AA'nın aktardığına göre; Kazakistan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Anayasa'nın 70. maddesi gereği hükümetin istifasına ilişkin kararı imzaladı.

Buna göre, İsmailov başkanlığındaki hükümetin istifası kabul edildi.

İsmailov, Ocak 2022'de meydana gelen olaylardan sonra göreve gelmiş, 19 Mart 2023'teki Meclis seçimi sonrası tekrar başbakan olmuştu.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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