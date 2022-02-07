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  4. Son dakika: Kedilere oda spreyi sıktı! Gelen tepkileri dalga geçerek paylaştı

Son dakika: Kedilere oda spreyi sıktı! Gelen tepkileri dalga geçerek paylaştı

07.02.2022 08:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Ankara'da bir veteriner kliniğinde çekilen video sosyal medyada infiale yol açtı. İddialara göre klinikte veteriner hekim olarak çalışan M.Ç isimli kişinin, kedileri oda spreyi sıktığı öne sürüldü. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler tepkilere yol açtı.

Son dakika: Kedilere oda spreyi sıktı! Gelen tepkileri dalga geçerek paylaştı

Son dakika... Sosyal medya hesaplarında paylaşılan ve kısa sürede gündem olan, Ankara'da bir veteriner kliniğinde kedilere oda spreyi sıkılan video, vatandaşların tepkisini çekti.

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İddialara göre Ankara'da bir veteriner kliğinde çekilen videoda, klinikte çalışan Veteriner Hekim M.Ç'nin, kedilerin yüzlerine oda spreyi sıktığı görüldü.

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Tepki çeken görüntülere konu olan Veteriner Hekim M.Ç'nin, kişisel sosyal medya hesabından da, hayvan sahiplerine ve meslektaşlarına 'kedi sakinleştirici' olarak oda spreyini önerdiği, gelen tepkilerle ise dalga geçtiği iddia edildi.

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