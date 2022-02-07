Son dakika: Kedilere oda spreyi sıktı! Gelen tepkileri dalga geçerek paylaştı

Son dakika... Sosyal medya hesaplarında paylaşılan ve kısa sürede gündem olan, Ankara'da bir veteriner kliniğinde kedilere oda spreyi sıkılan video, vatandaşların tepkisini çekti.

İddialara göre Ankara'da bir veteriner kliğinde çekilen videoda, klinikte çalışan Veteriner Hekim M.Ç'nin, kedilerin yüzlerine oda spreyi sıktığı görüldü.

Tepki çeken görüntülere konu olan Veteriner Hekim M.Ç'nin, kişisel sosyal medya hesabından da, hayvan sahiplerine ve meslektaşlarına 'kedi sakinleştirici' olarak oda spreyini önerdiği, gelen tepkilerle ise dalga geçtiği iddia edildi.

