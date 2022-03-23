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  4. SON DAKİKA | Kılıçdaroğlu'ndan asgari ücret yorumu: "Çok daha büyük zamlar gelecek! Hemen güncellenmesi lazım"

SON DAKİKA | Kılıçdaroğlu'ndan asgari ücret yorumu: "Çok daha büyük zamlar gelecek! Hemen güncellenmesi lazım"

23.03.2022 10:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakik haberi: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, asgari ücretin hemen güncellenmesi gerektiğini belirtti. "Çok daha büyük zamlar gelecek. Aylardır söylüyorum. Bunu hep birlikte göreceğiz." diyen CHP lideri, devletin yönetilemediğini savundu.

SON DAKİKA | Kılıçdaroğlu'ndan asgari ücret yorumu: "Çok daha büyük zamlar gelecek! Hemen güncellenmesi lazım"

Son dakika: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Ekonomik olarak Türkiye'nin çok daha kötüye gideceğini savunan CHP lideri Kılıçdaroğlu, bir an önce seçime gidilmesi gerektiğini belirti.

SON DAKİKA | KILIÇDAROĞLU: ÇOK DAHA BÜYÜK ZAMLAR GELECEK

Kötü bir senaryo çizen CHP lideri, "Çok daha büyük zamlar gelecek. Aylardır söylüyorum. Bunu hep birlikte göreceğiz. Bir avuç kişiye çalışıyorlar, vatandaş ise öbür tarafta et kuyruğunda bekliyor." diye konuştu.

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ASGARİ ÜCRETE İKİNCİ ZAM TARTIŞMALARI

Asgari ücrete ikinci zammın yapılması gerektiğinin altını çizen Kılıçdaroğlu, "Açlık sınırının altında asgari ücret mi olur? Hemen güncellenmesi lazım." dedi.

"MATEMATİĞİ İYİ DEĞİL GALİBA"

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin "Türk Lirası şu an en zayıf durumunda" sözleriyle ilgili de konuşan Kılıçdaroğlu, "Matematiği galiba iyi değil galiba. TL o seviyenin de altına inecek. Bunu görmüyor mu acaba. Bunlar gerçekten devleti yönetemiyor, savrulmuş vaziyetteler." dedi.

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