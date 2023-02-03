Son dakika | Kılıçdaroğlu'ndan İHA ve SİHA açıklaması! Savunma sanayiine yönelik dikkat çeken mesajlar: "Hepimizin üzerine titremesi gerekiyor"

Son dakika haberi: CHP lideri Kılıçdaroğlu, canlı yayında gündemdeki başlıklara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 13 Şubat'ta gerçekleşecek Millet İttifakı toplantının gündemini Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu'nun belirleyeceğini belirten Kılıçdaroğlu, "Altılı masanın adayının kazanmama ihtimali var mı?" sorusuna "Hayır" yanıtını verdi. Kılıçdaroğlu, ismi üzerinde mutabakat sağlanması durumunda "Elbette bu görevi yapmak onurlu bir şeydir" diye konuştu.
Kılıçdaroğlu'nun, Fox TV'de İlker Karagöz'ün konuğu olduğu canlı yayındaki açıklamalarından satır başları şöyle:
Sayın Erdoğan'ı dinlediğinizde 'En azından şurası doğru' diyebilirdi. Bana göre sağlıksız bir eleştiri yaptı. Burada her şey yok, bu bir ortak mutabakat metni. Eksiğimiz elbette olabilir. Cumhur İttifakı'nın böyle bir çalışması yok, 'Biz Millet İttifakı'nı nasıl dağıtırız' diye bir araya geldiler. Biz tam tersine bir araya gelip program yaptık.
Savunma sanayiinin tarihini bilmezler. İlk kamuoyundan gizli Bakanlar Kurulu kararı ne zaman alındı, bilmezler. Savunma sanayii hepimizin üzerine titremesi gereken bir sanayi dalı. Damat İkitelli'de fabrikayı kurarken o fabrikaya ilk giden genel başkan benim. Rahmetli babasıyla sabah kahvaltısı yapan, ekibiyle buluşan kişi benim. Karşılaştıkları zorlukların aşılması için çabalayan benim.
Vatandaşlarıma seslenmek isterim. Siz rüşvet, haksızlık, yolsuzluk soruşturulmasın diye parlamentodan kanun çıkan bir siyasi iradeye nasıl oy veriyorsunuz?
Tank-Palet Fabrikasını biz satmadık ki, bunlar sattı. Biz geri alıp orduya teslim edeceğiz. Biz tank da üreteceğiz, İHA da üreteceğiz, SİHA da üreteceğiz.
Ekonomi bu kadar parlaksa bu işsizlik, bu enflasyon, bu yolsuzluk nedir?
Devlet bir kişiye teslim edilmeyecek. Sorun varsa oturup konuşacağız. 6 lider işin felsefesini, stratejisini oluşturacak. 'Şunun altına ben imza atayım' değil. İktidar olursak vatandaşımız yolsuzluklarla nasıl mücadele ettiğimizi, verdiği her kuruş verginin bu milletin çıkarı için nasıl kullanıldığını görecek.
EYT'lilerin taleplerini gittiğimiz her yerde dillendirdik. Borçlanmak isteyenler var, staj mağdurları var. 'Zaten prim ödendi, ben emeklilik primini de ödeyim' diyor. İşverenler açısından sorun var, düşük faizli veya sıfır faizli kredi açılması lazım onun için. Eksiklerin giderilmesi için arkadaşlarımız görüşüyor, konuşuyor.
İki lider arasında yapılan görüşmenin kamuoyuna yansıtılmasını asla doğru bulmam. Temel bey ile gayet güzel, samimi bir görüşme oldu. Dayatma diye bir şey yok adaylık konusunda. Her birimiz kendi partilerimizden bağımsız olarak Türkiye'yi düşünüyoruz. Aynı beraberliği iktidarda da yapmak zorundayız. Kişi endeksli düşünmenin doğru olduğuna inanmıyorum. Lider konusunda kendi aramızda konuşup diyeceğiz ki 'Şu kişi cumhurbaşkanı adayımızdır', sonra da kamuoyuyla paylaşacağız.
(Temel Karamollaoğlu masaya aday olarak Kılıçdaroğlu ismini getirirse yanıtınız ne olur?) Mutabakat olması lazım. Mutabakat olmadan bir karar almayı asla doğru bulmam, zaten öyle bir karar çıkmaz. Diyelim ki ismim üstünde mutabakat oldu, elbette bu görevi yapmak onurlu bir şeydir. Oy oranına bakmadan istişare yapılacak. Bu işin oyu ve partisi yok. Adayın açıklandığı gün malvarlığını açıklaması lazım.
Bana göre 'Güle güle Erdoğan' demenin zamanı.