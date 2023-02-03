Son dakika | Kılıçdaroğlu'ndan İHA ve SİHA açıklaması! Savunma sanayiine yönelik dikkat çeken mesajlar: "Hepimizin üzerine titremesi gerekiyor"

Sayın Erdoğan'ı dinlediğinizde 'En azından şurası doğru' diyebilirdi. Bana göre sağlıksız bir eleştiri yaptı. Burada her şey yok, bu bir ortak mutabakat metni. Eksiğimiz elbette olabilir. Cumhur İttifakı'nın böyle bir çalışması yok, 'Biz Millet İttifakı'nı nasıl dağıtırız' diye bir araya geldiler. Biz tam tersine bir araya gelip program yaptık.