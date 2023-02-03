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  4. Son dakika | Kılıçdaroğlu'ndan İHA ve SİHA açıklaması! Savunma sanayiine yönelik dikkat çeken mesajlar: "Hepimizin üzerine titremesi gerekiyor"

Son dakika | Kılıçdaroğlu'ndan İHA ve SİHA açıklaması! Savunma sanayiine yönelik dikkat çeken mesajlar: "Hepimizin üzerine titremesi gerekiyor"

03.02.2023 09:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, savunma sanayiine yönelik mesajlar vererek "Hepimizin üzerine titremesi gerekiyor, onlar savunma sanayiinin tarihini bilmez" dedi ve ayrıca "Tank-Palet Fabrikasını biz geri alıp orduya teslim edeceğiz. Biz tank da, İHA da, SİHA da üreteceğiz" diye konuştu. Kılıçdaroğlu, 13 Şubat'taki Millet İttifakı toplantısında masaya kendi isminin getirilmesi ve mutabakat olması durumunda aday olacağı yönünde dikkat çeken bir mesaj da verdi.

Son dakika | Kılıçdaroğlu'ndan İHA ve SİHA açıklaması! Savunma sanayiine yönelik dikkat çeken mesajlar: "Hepimizin üzerine titremesi gerekiyor"

Son dakika haberi: CHP lideri Kılıçdaroğlu, canlı yayında gündemdeki başlıklara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 13 Şubat'ta gerçekleşecek Millet İttifakı toplantının gündemini Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu'nun belirleyeceğini belirten Kılıçdaroğlu, "Altılı masanın adayının kazanmama ihtimali var mı?" sorusuna "Hayır" yanıtını verdi. Kılıçdaroğlu, ismi üzerinde mutabakat sağlanması durumunda "Elbette bu görevi yapmak onurlu bir şeydir" diye konuştu.

"'BİZ MİLLET İTTİFAKI'NI NASIL DAĞITIRIZ' DİYE BİR ARAYA GELDİLER"

Kılıçdaroğlu'nun, Fox TV'de İlker Karagöz'ün konuğu olduğu canlı yayındaki açıklamalarından satır başları şöyle:

  • Sayın Erdoğan'ı dinlediğinizde 'En azından şurası doğru' diyebilirdi. Bana göre sağlıksız bir eleştiri yaptı. Burada her şey yok, bu bir ortak mutabakat metni. Eksiğimiz elbette olabilir. Cumhur İttifakı'nın böyle bir çalışması yok, 'Biz Millet İttifakı'nı nasıl dağıtırız' diye bir araya geldiler. Biz tam tersine bir araya gelip program yaptık.

  • (Bu metin dışarıdan talimatla yazdırılan bir metin mi?) Tek kelimesi değil. Her alanda Türkiye'nin çıkarlarını önceleyen bir metin.

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"SAVUNMA SANAYİNİN ÜZERİNE HEPİMİZİN TİTREMESİ GEREKİYOR"

  • Savunma sanayiinin tarihini bilmezler. İlk kamuoyundan gizli Bakanlar Kurulu kararı ne zaman alındı, bilmezler. Savunma sanayii hepimizin üzerine titremesi gereken bir sanayi dalı. Damat İkitelli'de fabrikayı kurarken o fabrikaya ilk giden genel başkan benim. Rahmetli babasıyla sabah kahvaltısı yapan, ekibiyle buluşan kişi benim. Karşılaştıkları zorlukların aşılması için çabalayan benim.

  • Sayıştay'a gideceğim. Bir rapor hazırlattık. Türkiye'nin 418 milyar doları parasının iç edildiğini biliyoruz. Bütçemizi parlamento kabul eder, arkasından bütçenin nerelere nasıl harcandığını denetleyen kurum Sayıştay. TBMM adına denetler. TBMM adına denetim yapan kurumun 85 milyonun duyarlığını dikkate alması lazım. Bizim ödediğimiz vergiler nerelere harcandı? Sayıştay'ın raporlarını alıp bakacağız, 418 milyar dolar paranın nerelere nasıl iç edildiğini görmek istiyoruz. O raporlarla bizimkileri karşılaştıracağız.

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"TANK PALET FABRİKASINI GERİ ALIP ORDUYA TESLİM EDECEĞİZ"

  • Vatandaşlarıma seslenmek isterim. Siz rüşvet, haksızlık, yolsuzluk soruşturulmasın diye parlamentodan kanun çıkan bir siyasi iradeye nasıl oy veriyorsunuz?

  • Tank-Palet Fabrikasını biz satmadık ki, bunlar sattı. Biz geri alıp orduya teslim edeceğiz. Biz tank da üreteceğiz, İHA da üreteceğiz, SİHA da üreteceğiz.

  • Ekonomi bu kadar parlaksa bu işsizlik, bu enflasyon, bu yolsuzluk nedir?

  • Devlet bir kişiye teslim edilmeyecek. Sorun varsa oturup konuşacağız. 6 lider işin felsefesini, stratejisini oluşturacak. 'Şunun altına ben imza atayım' değil. İktidar olursak vatandaşımız yolsuzluklarla nasıl mücadele ettiğimizi, verdiği her kuruş verginin bu milletin çıkarı için nasıl kullanıldığını görecek.

  • İçinde bulunduğumuz durum bir parti sorunu olmaktan çoktan çıktı. Rozet Türkiye rozeti olacak, sonuçta Türkiye'ye hizmet ediyoruz.

"STAJ MAĞDURLARI VAR, ARKADAŞLARIMIZ ÇALIŞIYOR"

  • EYT'lilerin taleplerini gittiğimiz her yerde dillendirdik. Borçlanmak isteyenler var, staj mağdurları var. 'Zaten prim ödendi, ben emeklilik primini de ödeyim' diyor. İşverenler açısından sorun var, düşük faizli veya sıfır faizli kredi açılması lazım onun için. Eksiklerin giderilmesi için arkadaşlarımız görüşüyor, konuşuyor.

  • Biz emeklilere asgari ücret kadar ikramiye verilmesini istedik. 'Bari resmi enflasyon oranında artırın' dedik.

ADAYLIK MESAJI: KİŞİ ENDEKSLİ DÜŞÜNMENİN DOĞRU OLDUĞUNA İNANMIYORUM

  • İki lider arasında yapılan görüşmenin kamuoyuna yansıtılmasını asla doğru bulmam. Temel bey ile gayet güzel, samimi bir görüşme oldu. Dayatma diye bir şey yok adaylık konusunda. Her birimiz kendi partilerimizden bağımsız olarak Türkiye'yi düşünüyoruz. Aynı beraberliği iktidarda da yapmak zorundayız. Kişi endeksli düşünmenin doğru olduğuna inanmıyorum. Lider konusunda kendi aramızda konuşup diyeceğiz ki 'Şu kişi cumhurbaşkanı adayımızdır', sonra da kamuoyuyla paylaşacağız.

  • 13 Şubat'taki toplantının gündemini Temel bey belirleyecek. Her liderin söylemine saygı duyarım. Altılı masanın adayının kazanmama ihtimali yok.

"DİYELİM Kİ İSMİM ÜSTÜNDE MUTABAKAT OLDU..."

  • (Temel Karamollaoğlu masaya aday olarak Kılıçdaroğlu ismini getirirse yanıtınız ne olur?) Mutabakat olması lazım. Mutabakat olmadan bir karar almayı asla doğru bulmam, zaten öyle bir karar çıkmaz. Diyelim ki ismim üstünde mutabakat oldu, elbette bu görevi yapmak onurlu bir şeydir. Oy oranına bakmadan istişare yapılacak. Bu işin oyu ve partisi yok. Adayın açıklandığı gün malvarlığını açıklaması lazım.

  • Bana göre 'Güle güle Erdoğan' demenin zamanı.

  • YÖK'ü tümüyle kaldıracağız, pek çok sorunu çözmüş olacağız.
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Kemal Kılıçdaroğlu

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