Son dakika! Kılıçdaroğlu'ndan 'İstanbul seçimi' açıklaması!

Sizlerin devr-i sabık gibi bir düşüncesi asla olmamalı. Yolsuzluk var ama görmeyelim anlamına da gelmemeli. Onun üzerine gideceksiniz ama kim gidecek? O işin uzmanı gidecek. İntikam duygusu ile değil, gerçekleri ortaya çıkarma amacı ile gidecek.

"İMZASIZ TÜM İHBARLARI ÇÖPE ATACAKSINIZ"



Elbette ki, belediye başkanlığı koltuğuna oturduğunuzda önünüze yüzlerce imzasız ihbar dilekçeleri gelecek, imzasızları hiç bakmadan çöpe atayacaksınız. Yapacağınız çok işler var, omuzlarınıza çok ciddi yükler aldınız. Bütün bu vaatleri yerine getirmek için hem para bulacaksınız, hem zaman bulacaksınız hem de belde halkına güvence vereceksiniz.

Belediyede bir kişinin siyaset yapma hakkı vardır o da belediye başkanı. Önceki dönemlerde başlayan projeler olabilir, bunlar belde halkının yararına ise devam edeceksiniz, hayrına değilse iptal edeceksiniz. Bunu da belde halkına anlatacaksınız.

İBB Meclis toplantısını 3.5 milyon kişi izledi. Olağanüstü bir şey. Bazı yerlerde çoğunluğumuz yok, olabilir, belediye başkanının getirdiği karar ya da proje halkın yararına ve rakip partiler tarafından çıkarılması engelleniyorsa açık toplantıda halk onları görmeli ve sormalı. Kimin doğru ve yanlış yaptığını herkes görmeli. Toplantıların yayınlanması bu açıdan son derece önemlidir.