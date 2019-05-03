Son dakika! Kılıçdaroğlu'ndan 'İstanbul seçimi' açıklaması!

Sizlerin devr-i sabık gibi bir düşüncesi asla olmamalı. Yolsuzluk var ama görmeyelim anlamına da gelmemeli. Onun üzerine gideceksiniz ama kim gidecek? O işin uzmanı gidecek. İntikam duygusu ile değil, gerçekleri ortaya çıkarma amacı ile gidecek.
"İMZASIZ TÜM İHBARLARI ÇÖPE ATACAKSINIZ"
Elbette ki, belediye başkanlığı koltuğuna oturduğunuzda önünüze yüzlerce imzasız ihbar dilekçeleri gelecek, imzasızları hiç bakmadan çöpe atayacaksınız. Yapacağınız çok işler var, omuzlarınıza çok ciddi yükler aldınız. Bütün bu vaatleri yerine getirmek için hem para bulacaksınız, hem zaman bulacaksınız hem de belde halkına güvence vereceksiniz.
Belediyede bir kişinin siyaset yapma hakkı vardır o da belediye başkanı. Önceki dönemlerde başlayan projeler olabilir, bunlar belde halkının yararına ise devam edeceksiniz, hayrına değilse iptal edeceksiniz. Bunu da belde halkına anlatacaksınız.
İBB Meclis toplantısını 3.5 milyon kişi izledi. Olağanüstü bir şey. Bazı yerlerde çoğunluğumuz yok, olabilir, belediye başkanının getirdiği karar ya da proje halkın yararına ve rakip partiler tarafından çıkarılması engelleniyorsa açık toplantıda halk onları görmeli ve sormalı. Kimin doğru ve yanlış yaptığını herkes görmeli. Toplantıların yayınlanması bu açıdan son derece önemlidir.
"DİNİ VE MİLLİ BAYRAMLARDA BELEDİYE OTOBÜSÜ BEDAVA OLACAK"
Dini ve milli bayramlar. Dini ve milli bayramlarda belediye otobüsü bedava olacak. Engellilere, kadınlara yönelik pozitif ayrımcılık yapmaya hepinizin çalışması lazım.
"YSK'YA SESLENMEK İSTERİM"
YSK'ya seslenmek isterim bütün geçersiz oylar sayıldı, sonuç değişmedi. 6 ilçede bütün oylar sayıldı günlerce, sonuç değişmedi. Yine itiraz geldi, 39 ilçede yeniden sayılsın. YSK, 22 ilçeden örnek alacağım sondajlama ile 57 sandık yeniden sayıldı sonuç yine değişmedi. Ne yapmak istiyor YSK? Kısıtlılar, mahkumlar var oy kullanmış. Niye daha önce itiraz etmediler seçmen listelerine. Neden oylar sayılırken tutanaklara şerh koymadılar. Devletin gücünü arkasına almış sahte delil üretiyorlar.
(AK Partili Ali İhsan Yavuz'un sözleri) Bilmediğimiz birileri bir şey yaptı diyorlar. İstanbul'da kesinlikle bir şeyler oldu, sandık başında oldu diyor. İstanbul'da bir şeyler oldu, Ekrem İmamoğlu kazandı ve sandıkta kazandı. Bu kadar.
KUMPAS MI HAZIRLANIYOR?
YSK'nın içinde AK Parti ile işbirliği yapıp seçimi iptal ettirmek için ortak bir kumpas mı hazırlanıyor? YSK üyelerine çağrıda bulunuyorum. YSK, daha önce verdiği kararlara ve yasalara uymak zorunda. YSK iktidar sahiplerinin YSK üzerindeki baskılara boyun eğmemek zorunda. Eğer YSK, egemenlerin yaptığı baskıya boyun eğerse orası YSK olmaktan çıkar.