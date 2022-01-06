HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Son dakika... Kızılay Başkanı Kınık: Vaka sayıları yüz binlere doğru çıkıyor

Son dakika... Kızılay Başkanı Kınık: Vaka sayıları yüz binlere doğru çıkıyor

06.01.2022 17:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre Kızılay Başkanı Kerem Kınık Türkiye'deki koronavirüs vaka sayılarındaki artışa dikkat çekerek sayıların yüz binlere doğru çıktığını belirti. Kınık özellikle İstanbul'daki vaka sayıların ciddi boyutlarda olduğunu belirtti.

Son dakika... Kızılay Başkanı Kınık: Vaka sayıları yüz binlere doğru çıkıyor

Son dakika haberi...Koronavirüs salgınında Omicron varyantıyla birlikte vaka sayılarında rekorlar kırılıyor. ABD ve Avrupa'da rakamlar giderek artarken bu durum Türkiye'de de yaşanıyor. Dün vaka sayısı 66 bin 467 olarak açıklanmıştı. Bu da salgının başından bu yana 1 gündeki en çok vaka olarak kayıtlara geçmişti.

İSTANBUL'A ÖZELLİKLE DİKKAT ÇEKİLDİ

Kızılay Başkanı Kerem Kınık, vaka sayılarına ilişkin uyarı yaparken, "Özellikle İstanbul'da ciddi boyutlarda" dedi.

Kınık, "Avrupa genelinde Covid 19 yükselişi ülkemizde de özellikle İstanbul'da ciddi boyutlarda. Vaka sayıları yüz binlere doğru çıkıyor. Sağlık sisteminin kitlenmemesi için tam doz aşılanmamış olan vatandaşların aşılanması ve tedbirlere uyması elzem. Her ihmal vaka ve ölüm sayısını artıracak" ifadelerini kullandı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
TOGG CEO'su Mehmet Gürcan Karakaş canlı yayında ağladı! Gurur gözyaşları...TOGG CEO'su Mehmet Gürcan Karakaş canlı yayında ağladı! Gurur gözyaşları...
Kesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra PlusKesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra Plus
Ocak ayındaki yüksek hava sıcaklığı endişelendiriyorOcak ayındaki yüksek hava sıcaklığı endişelendiriyor
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Araç alacaklara müjde! Fırsatçıların elinde patlayacak

Araç alacaklara müjde! Fırsatçıların elinde patlayacak

Faturalarda yeni dönem başlıyor! İşte detaylar

Faturalarda yeni dönem başlıyor! İşte detaylar

Bakan Koca'dan "Karantina" açıklaması: Yanlışlıkla yazıldı

Bakan Koca'dan "Karantina" açıklaması: Yanlışlıkla yazıldı

Rusya asker gönderdi! Sokaklarda silah sesleri yükseliyor

Rusya asker gönderdi! Sokaklarda silah sesleri yükseliyor

Bu belirtilere dikkat! Kuluçka süresi 2-3 güne düştü

Bu belirtilere dikkat! Kuluçka süresi 2-3 güne düştü

7 ay sonra boşanma kararı aldı! Şaşkına çeviren bahane

7 ay sonra boşanma kararı aldı! Şaşkına çeviren bahane

İlginizi Çekebilir

Tertemiz ve pırıl pırıl bir ev için en iyi mop temizlik seti hangisi?

Tertemiz ve pırıl pırıl bir ev için en iyi mop temizlik seti hangisi?

Omicron'la ilgili peş peşe iyi haber! "Salgının sonu geliyor"

Omicron'la ilgili peş peşe iyi haber! "Salgının sonu geliyor"

350 TL altı hem kaliteli hem bütçe dostu!

350 TL altı hem kaliteli hem bütçe dostu!

Her satırı iğrenç! 9 yaşında Adnan Oktar'a sunulan kız konuştu

Her satırı iğrenç! 9 yaşında Adnan Oktar'a sunulan kız konuştu

Sabah boş bavulla gelip, akşam dolu bavulla dönüyorlar

Sabah boş bavulla gelip, akşam dolu bavulla dönüyorlar

"Pes" dedirten görüntü! Yüzlerce...

"Pes" dedirten görüntü! Yüzlerce...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.