HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Son dakika! KKTC'de 15 Şubat'a kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Son dakika! KKTC'de 15 Şubat'a kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi

04.02.2021 22:15 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Son dakika! KKTC'de 15 Şubat'a kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) artan koronavirüs nedeniyle 5 Şubat’tan 15 Şubat’a kadar tam “sokağa çıkma yasağı” ilan edildi.

Bakanlar Kurulu sonrası açıklama yapan Başbakan Ersan Saner, ülke genelinde yarın akşam 20.00'den, 15 Şubat saat 05.00'e kadar elzem ihtiyaçları dışında sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini açıkladı.

Alınan kararlar ise şu şekilde paylaşıldı:

“Bu gece 20.00'den itibaren 15 Şubat'a kadar elzem ihtiyaçlar haricinde TAM SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI uygulanacak. İlçeler arası giriş çıkışlar tamamen yasaklandı. Üst Komite ve İlçe Emniyet Kurulları'nın verdiği bütün izinler iptal edildi. Bankalar 8-12 Şubat'ta kapalı olacak, çekler işleme girmeyecek. PCR test kitleri ile 3 yeni PCR test cihazı alınacak.”

KKTC’DE SON 24 SAATTE 80 POZİTİF VAKA

KKTC Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 6 bin 937 olduğunu, 80 pozitif vakaya rastlandığını, 35 kişinin taburcu edildiğini açıkladı. Bakan Pilli, 1 kişinin hava yolu ile ülkeye geldiğini, 10 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduğunu ve bu süre içinde gözetim altında bulunduklarını, 69 kişinin ise yerel vaka olduğunu kaydetti. Pilli, vakalardan 21’inin Lefkoşa, 49’unun Girne, 5’inin Mağusa, 4’ünün Güzelyurt Bölgesi'nden olduğunu belirtti. (DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yürek yakan olay: Günlerdir bir an olsun oradan ayrılmadan bekliyor Yürek yakan olay: Günlerdir bir an olsun oradan ayrılmadan bekliyor
NATO'dan Türkiye ve Yunanistan açıklamasıNATO'dan Türkiye ve Yunanistan açıklaması
Bilirkişi nasıl olunur? Mahkemeden adli, bankacı, mimar, gayrimenkul bilirkişisi olma yoluBilirkişi nasıl olunur? Mahkemeden adli, bankacı, mimar, gayrimenkul bilirkişisi olma yolu

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Diyarbakır'da 10 ay sonra bir ilk

Diyarbakır'da 10 ay sonra bir ilk

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Melek İpek için istenen ceza belli oldu

Melek İpek için istenen ceza belli oldu

Manisa'da ölü bulunan 4 genç, veda videosu çekmiş

Manisa'da ölü bulunan 4 genç, veda videosu çekmiş

Bahçeli'den 'yeni anayasa' açıklaması

Bahçeli'den 'yeni anayasa' açıklaması

Diğer Haberler

Rus muhalif lider Navalni'ye ilk müdahaleyi yapan doktor hayatını kaybetti

Rus muhalif lider Navalni'ye ilk müdahaleyi yapan doktor hayatını kaybetti

NATO'dan Türkiye ve Yunanistan açıklaması

NATO'dan Türkiye ve Yunanistan açıklaması

ABD, Suudi Arabistan'a Yemen'de verdiği askeri desteği sonlandıracak

ABD, Suudi Arabistan'a Yemen'de verdiği askeri desteği sonlandıracak

Somali'de çekirge istilası OHAL ilan ettirdi

Endişelendiren görüntü! Çekirge istilası OHAL ilan ettirdi

Rusya'dan koronavirüs aşısı açıklaması: Etkinliği bir yıl sürecek

Rusya duyurdu! Koronavirüs aşısıyla ilgili önemli açıklama

Kovid: 11 ay sonra komadan uyandı, hastanede iki kez koronavirüse yakalandı, salgını bilmiyor

11 ay sonra komadan uyandı, hastanede iki kez koronavirüse yakalandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.