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Son dakika: KKTC, TÜRKPA'da gözlemci üye statüsü kazandı!

28.04.2023 17:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre, TBMM'de gerçekleşen TÜRKPA 12. Genel Kurul toplantısında KKTC gözlemci üye statüsü kazandı.

Son dakika: KKTC, TÜRKPA'da gözlemci üye statüsü kazandı!

Son dakika haberi... KKTC, Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) Konseyinde oy birliğiyle alınan kararla TÜRKPA gözlemci üyesi oldu.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, KKTC Meclis Başkanı Zorlu Töre'ye TÜRKPA 12. Genel Kurul Toplantısı'nda yapacağı konuşma için söz verirken, "Genel Kurulumuza birçok defa misafir olarak katılan KKTC'yi bu sabah Asamble Konseyinde oy birliğiyle aldığımız karar neticesinde gözlemci üye olarak ağırlıyoruz." dedi.

KKTC'nin Türk Devletleri Teşkilatına gözlemci üye olarak kabul edildiğini hatırlatan Şentop, şimdi de Türk Devletleri Parlamenterler Asamblesine, bu sabah alınan kararla gözlemci üye olarak katıldığını söyledi.

Şentop, bu kararın hayırlı olmasını diledi.

"TÜRKİYE, AÇILAN DERİN YARAYI KAPATACAK GÜCE VE BİRLİĞE SAHİP"

KKTC Meclis Başkanı Töre, Türkiye'de 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde, spor müsabakalarına katılmak üzere Adıyaman'da bulunan 25 KKTC'li öğrencinin de aralarında bulunduğu 49 KKTC vatandaşı başta olmak üzere hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara şifa diledi.

Töre, Türkiye Cumhuriyeti ve Türk dünyasının, açılan derin yarayı el birliğiyle en hızlı şekilde kapatacak güce ve birliğe sahip olduğunu dile getirdi.

KKTC'nin, Türk Devletleri Teşkilatına "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti" adıyla gözlemci üye ülke olarak kabul edildiği 11 Kasım 2022 tarihinin Kıbrıs Türk halkı açısından önemine işaret eden Töre, "Artık yapmamız gereken, bu kutlu kararı taçlandıracak dayanışma ve işbirliği ruhuyla teşkilat bünyesinde üzerimize düşen her türlü görevi layıkıyla ve en iyi şekilde yerine getirmektir." diye konuştu.

İlişkilerin güçlenmesine yönelik çabalarının Türkiye ile eşgüdüm halinde her alanda devam ettiğini belirten Töre, "Bu çerçevede, KKTC Meclisimizin TÜRKPA 12. Genel Kurulunun güçlü iradesiyle TÜRKPA'da gözlemci parlamento statüsü kazanması, ülkemiz açısından fevkalade önemli olmuştur." ifadelerini kullandı.

Zorlu Töre, Türk dünyasının siyasi birlikteliğinden doğan etkin güç ile enerji kaynaklarının pazarlara hızlı ve düşük maliyetle ulaştırılması neticesinde ortaya çıkacak refahın, bu yüzyılın Türk yüzyılı olması için gerekli tüm altyapıyı sağlayacağını söyledi.

KKTC ve halkına uygulanan gayri insani siyasi ve ekonomik ambargoların yıkıcı sonuçlarını ana vatan Türkiye Cumhuriyeti'nin her alanda verdiği sonsuz destekle aşmayı başardıklarını anlatan Töre, şunları kaydetti:

"Dün olduğu gibi bugün de haklı davamızı her türlü platformda savunmaya devam ediyoruz. Bu kutlu dava, Kıbrıs Türklerinin Kıbrıs adasında var olma mücadelesinden ibaret değildir, aynı zamanda Anadolu'ya hapsedilmeye çalışılan büyük Türkiye Cumhuriyeti'nin davasıdır. Aynı zamanda Türk milletinin de davası olmuştur. Bu dava, doğu ile batı arasında gerek ticari gerekse kültürel bir köprü olmaya çalışan Kafkasya ve Asya'daki kardeşlerimizin Akdeniz'e ulaşması ve orada var olması davasıdır. Bu kutlu dava, 21. yüzyılda tarihe yine ve yeniden damga vurmaya hazırlanan Türk dünyasının davasıdır."

TÜRKPA'nın başarılı çalışmalarına birlik ve beraberlik içinde devam edeceğini vurgulayan Töre, KKTC Cumhuriyet Meclisi'nin de TÜRKPA içerisinde kardeş ülkelerle birlikte büyük Türk dünyasına hizmet edeceğini vurguladı. (AA)

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