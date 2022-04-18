Son dakika: Komandolar, PKK’nın ‘Ape Musa Kampı’na girdi! Hedefte bu 8 terörist var…

Son dakika haberleri… Milli Savunma Bakanlığı PKK’ya büyük bir darbe daha vurmak için dün gece düğmeye bastı. Terör örgütü PKK'nın ülke gündeminden tamamen çıkarılması amacıyla Jandarma Genel Komutanlığınca planlanıp Bölge ve İl Jandarma Komtanlıklarınca icra edilen iç güvenlik harekatları bahar ayı ile birlikte ilk olarak Diyarbakır'dan başladı.

Kış üslenmesinden çıkan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için “Abluka-1 Şehit Jandarma Çavuş Kadir Aydın operasyonu” başlatıldı.

Sözcü gazetesinin haberine göre; Lice ile Hani ilçeleri arasındaki dağlık bölgede kalan ve PKK'nın sözde Ape Musa alanı diye adlandırdığı Birlik, Şenlik, Miaran, Ayaz, Aşağı ve Yukarı Turalı, Gömeç ve Kıllıboğan bölgelerinde Atak taarruz helikopterleri ve SİHA'ların da desteğiyle geniş kapsamlı operasyon başlatıldı.

42 timden oluşan birlikler karadan teröristlerin muhtemel barınma alanlarına nokta operasyonlar yapıyor. Önceden belirlenen koordinatlarla sığınak ve barınma alanları helikopterlerle vuruluyor.

MEHMETÇİK BU 8 HAİNİ ARIYOR

Terör örgütü PKK'nın sözde Orta Saha diye adlandırdığı Diyarbakır, Bingöl, Muş, Bitlis, Elazığ, Erzurum ve Batman kırsalını içine alan bölgenin sorumlusu olan ve İçişleri Bakanlığınca 10 milyon lira para ödüllü Kırmızı listede aranan Devrim Palu kod adlı Müslüm Bayat ile sözde Amed Eyalet sorumlusu Axin Muş kod adlı Hülya Demirer, sözde Özel güç sorumlusu 2 milyonluk Turuncu listede aranan Aliye Kiye ile hükümetin PKK'yla müzakere yürüttüğü çözüm sürecinde Diyarbakır'da evine giden istihbarat şubede görevli polis Ali Kızıloğlu ile asayiş şubede görevli Osman Bal'ı suikast sonucu şehit edip dağa kaçan sözde Ape Musa alan sorumlusu 2 milyonluk Turuncu listedeki Mehmet Süleymanoğlu, 500 bin liralık gri listede aranan Adar kod adlı Hatice Ay, Hevidar kod adlı Çidem Dere, Doktor Mahsun kod adlı Vedat Ayhan ile Kuzey Irak'tan suikastçı olarak bölgeye gönderilen Suriye uyruklu Ala kod adlı kadın teröristin etkisiz hale getirilmesi için bölge çembere alındı.

Saha sorumlusu olarak bir ay önce bölgeye geldiği tespit edilen terörist Müslüm Bayat, 25 yıldan beri terör örgütünün dağ kadrosunda yer alıyor.

Son olarak Irak'ın Sincar bölgesinde ve Suriye'nin Rimelan kasabasında sözde cephe sorumlusu olan Bayat'ın, Suriye uyruklu Fehman Hüseyin'in talimatıyla Diyarbakır kırsalına gönderildiği belirlendi.

1 EKİM'E KADAR 9 BİN 159 OPERASYON BÖLGE GENELİNDE YAPILACAK

Eren Kış operasyonları 15 Nisan itibariyle tamamlanınca 16 Nisan'dan itibaren de İlkbahar -Yaz Abluka operasyonları başlatıldı. Bunun ilki de Diyarbakır'da 17 Nisan'da başladı.

Ara, bul, yok et parolasıyla 7/24 kesintisiz devam edecek operasyonlar 1 Ekim'e kadar devam edecek. Terör örgütünün lojistik ve ikmal kanalları ile işbirlikçi yapılanmaları, finans kaynaklarının kesilmesi için tüm Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde toplam 9 bin 159 küçük, orta ve büyük ölçekte operasyon icra edilecek.

15 Nisan itibariyle tamamlanan Eren ve Eren-Kış Operasyonlarında Jandarma Genel Komutanlığı Terör ve İstihbarat Daire Başkanlıklarının verilerine göre, 339 terörist etkisiz hale getirildi. 421 mayın ve el yapımı patlayıcı imha edildi. 576 silah ve 827 el bombası, 5 ton 983 kilo patlayıcı ve 123 bin 391 değişik çaplarda mühimmat ele geçirildi.

