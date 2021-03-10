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  4. Son Dakika: Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor! Cumartesi yasakları geri mi gelecek

Son Dakika: Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor! Cumartesi yasakları geri mi gelecek

10.03.2021 09:07 | Son Güncelleme:
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Son Dakika: Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor! Cumartesi yasakları geri mi gelecek

Son dakika haberine göre Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca’nın başkanlığında saat 17.00'de video konferans yöntemiyle toplanacak. Kritik toplantıda, son haftalarda artan vakalar nedeniyle cumartesi günü yasaklarının tekrar gündeme gelmesinin görüşüleceği belirtildi.

Koronavirüs Bilim Kurulu'nun haftalık toplantısı bugün saat 17.00'de video konferans yöntemiyle gerçekleşecek. Toplantının detayları ve alınacak kararlar yazılı açıklamayla duyurulacak.

NORMALLEŞME SÜRECİ MASADA

Türkiye'yi yakından ilgilendiren toplantıda, 2 Mart'ta başlayan normalleşme sürecinin ardından yaşanan vaka artışına karşı alınabilecek önlemlerin görüşülmesi bekleniyor.

Bunun yanı sıra aşılama sürecinde gelinen son nokta da toplantının gündem maddelerinden biri olacak.

YASAK YENİDEN GÜNDEMDE

Toplantının en önemli gündem maddesinin ise, cumartesi yasağıyla ilgili olması bekleniyor. Geçtiğimiz hafta sonu kısıtlamasız ilk cumartesi gününde ortaya çıkan manzara, başta uzmanlar olmak üzere herkesi korkuttu. Normalleşmenin başladığı günden beri artan vakaların yanında, cadde ve sokaklar hınca hınç dolması gelecek günler için endişeye sevk etti. Bu gelişmeler ışığında toplantıda yeni tedbirlerin alınması hatta cumartesi günlerinin yeniden yasak hale getirilmesi gündemde olacak.

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sokağa çıkma yasağı koronavirüs (Covid-19) Fahrettin Koca bilim kurulu

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