Son Dakika: Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor! Cumartesi yasakları geri mi gelecek

Koronavirüs Bilim Kurulu'nun haftalık toplantısı bugün saat 17.00'de video konferans yöntemiyle gerçekleşecek. Toplantının detayları ve alınacak kararlar yazılı açıklamayla duyurulacak.

NORMALLEŞME SÜRECİ MASADA

Türkiye'yi yakından ilgilendiren toplantıda, 2 Mart'ta başlayan normalleşme sürecinin ardından yaşanan vaka artışına karşı alınabilecek önlemlerin görüşülmesi bekleniyor.

Bunun yanı sıra aşılama sürecinde gelinen son nokta da toplantının gündem maddelerinden biri olacak.

YASAK YENİDEN GÜNDEMDE

Toplantının en önemli gündem maddesinin ise, cumartesi yasağıyla ilgili olması bekleniyor. Geçtiğimiz hafta sonu kısıtlamasız ilk cumartesi gününde ortaya çıkan manzara, başta uzmanlar olmak üzere herkesi korkuttu. Normalleşmenin başladığı günden beri artan vakaların yanında, cadde ve sokaklar hınca hınç dolması gelecek günler için endişeye sevk etti. Bu gelişmeler ışığında toplantıda yeni tedbirlerin alınması hatta cumartesi günlerinin yeniden yasak hale getirilmesi gündemde olacak.

