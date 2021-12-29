Son dakika: Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor! İşte kritik saat

Koronavirüsle mücadelede tavsiye kararların alındığı Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı bugün saat 17.00'de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplanacak. Son gelişmelerin ele alınacağı toplantı sonrası yazılı açıklama yapılacak.
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