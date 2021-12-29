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  4. Son dakika: Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor! İşte kritik saat

Son dakika: Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor! İşte kritik saat

29.12.2021 08:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu saat 17.00’de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında video konferans yöntemiyle toplanacak.

Son dakika: Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor! İşte kritik saat

Koronavirüsle mücadelede tavsiye kararların alındığı Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı bugün saat 17.00'de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplanacak. Son gelişmelerin ele alınacağı toplantı sonrası yazılı açıklama yapılacak.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) bilim kurulu Sağlık Bakanı
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