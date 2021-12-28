Son dakika: 28 Aralık koronavirüs verileri paylaşıldı

Son dakika bilgisine göre 28 Aralık 2021 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı. En son 12 Ekim'de vaka sayısı 33 bin 860, can kaybı ise 237 olarak kaydedilmişti. O tarihten bu yana ilk kez en yüksek vaka sayısı kaydedildi.

Türkiye'de son 24 saatte 368 bin 842 Kovid-19 testi yapıldı, 32 bin 176 kişinin testi pozitif çıktı, 184 kişi yaşamını yitirdi. İyileşen sayısı ise 23 bin 104 oldu.

"YİNE BAŞARACAĞIZ"

Güncel verileri Twitter hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Vaka sayılarını 20 bin düzeyine indirmek ciddi bir başarıydı. Omicron varyantının hızlı yayılması sebebiyle şimdi bir artış trendine girildiği görülüyor. Dikkatli olmayı, hatırlatma dozlarını bir an evvel yaptırmayı gerektiren bir dönemdeyiz. Şüpheniz olmasın. Yine başaracağız." ifadelerini kullandı.

Vaka sayılarını 20 bin düzeyine indirmek ciddi bir başarıydı. Omicron varyantının hızlı yayılması sebebiyle şimdi bir artış trendine girildiği görülüyor. Dikkatli olmayı, hatırlatma dozlarını bir an evvel yaptırmayı gerektiren bir dönemdeyiz. Şüpheniz olmasın. YİNE BAŞARACAĞIZ. pic.twitter.com/GJ1YZfoTxV — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) December 28, 2021

28 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

27 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de dün (27 Aralık) koronavirüs nedeniyle 157 kişi hayatını kaybetmişti, günlük vaka sayısı ise 26 bin 99 olarak açıklanmıştı.





