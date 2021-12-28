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Son dakika: 28 Aralık koronavirüs verileri paylaşıldı

28.12.2021 20:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre, 28 Aralık Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı. Koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 184 kişi hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı ise 32 bin 176 oldu. Sağlık Bakanı Koca, "Vaka sayılarını 20 bin düzeyine indirmek ciddi bir başarıydı. Omicron varyantının hızlı yayılması sebebiyle şimdi bir artış trendine girildiği görülüyor. Dikkatli olmayı, hatırlatma dozlarını bir an evvel yaptırmayı gerektiren bir dönemdeyiz. Şüpheniz olmasın. Yine başaracağız." dedi.

Son dakika: 28 Aralık koronavirüs verileri paylaşıldı

Son dakika bilgisine göre 28 Aralık 2021 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı. En son 12 Ekim'de vaka sayısı 33 bin 860, can kaybı ise 237 olarak kaydedilmişti. O tarihten bu yana ilk kez en yüksek vaka sayısı kaydedildi.

Türkiye'de son 24 saatte 368 bin 842 Kovid-19 testi yapıldı, 32 bin 176 kişinin testi pozitif çıktı, 184 kişi yaşamını yitirdi. İyileşen sayısı ise 23 bin 104 oldu.

"YİNE BAŞARACAĞIZ"

Güncel verileri Twitter hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Vaka sayılarını 20 bin düzeyine indirmek ciddi bir başarıydı. Omicron varyantının hızlı yayılması sebebiyle şimdi bir artış trendine girildiği görülüyor. Dikkatli olmayı, hatırlatma dozlarını bir an evvel yaptırmayı gerektiren bir dönemdeyiz. Şüpheniz olmasın. Yine başaracağız." ifadelerini kullandı.

28 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

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27 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de dün (27 Aralık) koronavirüs nedeniyle 157 kişi hayatını kaybetmişti, günlük vaka sayısı ise 26 bin 99 olarak açıklanmıştı.

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