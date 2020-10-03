Son dakika! Koronavirüse yakalanan Trump, tedbir amaçlı askeri hastaneye kaldırıldı

Beyaz Saray Sözcüsü Kayleigh McEnany, yaptığı yazılı açıklamada, Trump'ın moralinin yerinde olduğunu, hafif semptomlar gösterdiğini ve gün boyu çalıştığını aktardı.
"Önlem amacıyla ve doktoru ile tıp uzmanlarının tavsiyesiyle, Trump önümüzdeki birkaç gün Walter Reed Hastanesi'ndeki başkanlık ofisinden çalışacak." ifadesini kullanan McEnany, Trump'ın kendisine ve eşi Melania Trump'a gelen destek mesajları için minnettar olduğunu vurguladı.
Trump'ın hastaneye kaldırılmasıyla, başkanın görevini Başkan Yardımcısı Mike Pence'e devredip devretmeyeceği de merak konusu oldu.
Beyaz Saray İletişim Direktörü Alyssa Farah, yaptığı açıklamada, "Trump'ın yetkilerini devretmesini beklemiyoruz. Şu anda başkan görevi başında." ifadesini kullandı.
ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'dan üzerinde takım elbisesi ve yüzünde maske ile yürüyerek çıkıp, kendisini bekleyen başkanlık helikopterine bindi.
Gazetecilere açıklamada bulunmayan Trump, baş parmağını kaldırıp "her şey yolunda, sorun yok, çok iyi" anlamlarında kullanılan işareti yaparak görüntü verdi.
Trump, ardından, gelecek birkaç gününü geçireceği Maryland eyaletindeki Walter Reed Askeri Hastanesi'ne vardı.
Trump, Walter Reed Askeri Hastanesi'ne götürülmeden önce Beyaz Saray'da kaydettiği videoda, kendisine destek verenlere teşekkür ederek, "Walter Reed Askeri Hastanesi'ne gidiyorum. Gayet iyi olduğumu düşünüyorum ama her şeyin yolunda olduğundan emin olacağız." ifadelerini kullandı.
Kovid-19'a yakalanan eşi Melania Trump'ın da durumunun iyi olduğunu belirten Trump, "Herkese çok teşekkür ederim, desteğinizi unutmayacağım." dedi.
October 2, 2020
ABD Başkanı Trump, gece saatlerinde Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Bu gece First Lady ve benim Kovid-19 testimiz pozitif çıktı. Karantina ve iyileşme sürecine hemen başlayacağız. Bu süreci beraberce atlatacağız." ifadelerini kullanmıştı.
Kısa süre önce danışmanlarından Hope Hicks'in Kovid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından Trump, kendisi ile eşinin karantina sürecine başlayacağını açıklamıştı.
Trump'ın yakın danışmanlarından Hicks, son dönemde ABD Başkanı'nın birçok seçim gezisinde yanında yer alan isimlerden biriydi.
Trump'ın doktoru Sean Conley, cuma günü yaptığı açıklamada, "Trump bugün öğleden sonra itibarıyla yorgun ancak keyfi yerinde." ifadesini kullanmıştı. (AA)
Walter Reed Askeri Hastanesi