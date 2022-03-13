Son Dakika: Kremlin'den Rusya-Ukrayna müzakereleriyle ilgili flaş açıklama! 4. tur için tarih verdiler

Son dakika haberi: Rusya-Ukrayna savaşında birbirinden önemli gelişmeler yaşanırken Rusya ve Ukrayna arasındaki müzakereler de yakından takip ediliyor. Özellikle müzakerelerin 4. turunun ne zaman yapılacağına dair açıklamaların gelmesi bekleniyordu. Müzakrelerin 4. turu ile ilgili Rusya'dan bir son dakika açıklaması geldi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov Rus basınına verdiği demeçte, Rusya ve Ukrayna arasındaki devam eden müzakerelerin 4’üncü turunun yarın yapılmasının planlandığını açıkladı.

RUSYA'DAN "YAKIN ZAMANDA ANLAŞMALAR İMZALANABİLİR" AÇIKLAMASI

Diğer yandan Rus müzakere heyetinde yer alan Rusya parlamentosunun alt kanadı Devlet Duması Uluslararası İlişkiler Komitesi Başkanı Leonid Slutsy yaptığı açıklamada, bugüne kadar gerçekleşen görüşmelerde ilerlemeler kaydedildiğini aktarmıştı. Slutsy, “Müzakere heyetlerinin ilk toplantısına kıyasla Moskova ve Kiev bir sonuca ulaşma konusunda belirli bir ilerleme kaydetti. Kişisel beklentilerime göre bu ilerlemeler önümüzdeki birkaç gün içinde her 2 tarafın toplantısında imzalanmış anlaşmalara dönebilir. Taraflar arasındaki anlaşmalar birçok insanı kurtarmaya yardımcı olacak” ifadelerini kullanmıştı.

UKRAYNA: RUSYA OLUMLU KONUŞMAYA BAŞLADI

Öte yandan Ukrayna yönetimi, Rusya’nın masada artık daha ılımlı olduğunu, kısa süre içinde bir sonuç alacaklarını duyurmuştu.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Başdanışmanı Mihaylo Podolyak sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “Merhaba, müzakerelerin nasıl yürüdüğüne ilişkin bazı açıklamalar yapmak istiyorum. Önemli bir şeyi anlamalısınız. Rusya, Ukrayna’nın pozisyonunu, kendi ülke çıkarlarını koruduğunu anlamaya başladı. Masadaki pozisyonumuz çok sert ve ilk olarak askerlerin topraklarımızdan çıkarılmasına ve ateşkesin sağlanmasına ilişkin taviz vermeyeceğimizi Rusya anladı. Rusya olumlu konuşmaya başladı. Sayılı günler içinde olumlu sonuçlar alacağımızı düşünüyorum. Ukrayna’ya tüm bunlara dayanabildiği için minnettarım” demişti. (İHA)



