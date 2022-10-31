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  4. SON DAKİKA | Kremlin'den tahıl koridoru anlaşması açıklaması! 'Riskli ve garanti altında değil'

SON DAKİKA | Kremlin'den tahıl koridoru anlaşması açıklaması! 'Riskli ve garanti altında değil'

31.10.2022 14:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Rusya ve Ukrayna savaşı devam ederken Moskova yönetimi tahıl koridoru anlaşmasından çekilmişti. Kremlin yaptığı yeni açıklamada "Tahıl anlaşması riskli ve garanti değil. Ukrayna'nın adımları tahıl anlaşmasına zarar verdi" dedi.

SON DAKİKA | Kremlin'den tahıl koridoru anlaşması açıklaması! 'Riskli ve garanti altında değil'

Rusya Dışişleri Bakanlığı, 29 Ekim'de yaptığı açıklamada Ukrayna'dan tahıl ürünlerin çıkışına ilişkin anlaşmayı süresiz olarak askıya aldıklarını bildirerek Rus tarafının koridordan geçen sivil gemilerin güvenliğini artık garanti edemeyeceğini duyurmuştu. Açıklamada, Ukrayna'nın tahıl ihracı için oluşturulan insani koridoru örtü olarak kullanarak Sivastopol'daki deniz üssünde Rus Karadeniz Filosunun gemilerine ve altyapısına insansız hava araçlarıyla büyük hava ve deniz saldırıları düzenlediği ifade edilmişti.

SON DAKİKA | KREMLİN'DEN YENİ AÇIKLAMA! 'RİSKLİ VE GARANTİ DEĞİL'

Kremlin yaptığı açıklamada "Tahıl anlaşması riskli ve garanti değil. Ukrayna'nın adımları tahıl anlaşmasına zarar verdi. Anlaşma pek yürütülebilir değil." dedi.

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Rusya Ukrayna

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