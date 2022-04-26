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Son dakika! Kremlin duyurdu: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Vladimir Putin görüştü

26.04.2022 12:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bir görüşme gerçekleştirdi. Kremlin'den yapılan son dakika açıklamasında görüşmede devam eden Rusya-Ukrayna savaşının ele alındığı bildirildi. Erdoğan görüşmede Putin'e Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile görüşmesi için ev sahipliği teklifini de yineledi.

Son dakika! Kremlin duyurdu: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Vladimir Putin görüştü

Son dakika haberi: Rusya-Ukrayna savaşının barışçıl yollarla sonlanması için diplomatik girişimlerini sürdüren Türkiye, her iki taraf ile sık sık görüşmeler gerçekleştiriyor. Tarafların barış görüşmelerini yürüten heyetler ve dışişleri bakanları Türkiye'de bir araya gelmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan son olarak Rus lider Vladimir Putin ile görüştü. Erdoğan, liderler arasında görüşme gerçekleşmesi için Türkiye'nin ev sahipliği yapma teklifini tekrarladı.

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşındaki son gelişmeler ile Türkiye-Rusya ilişkileri ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, barışa giden yolun açılması için İstanbul görüşmelerinde yakalanan olumlu ivmenin devam etmesinin herkesin yararına olduğunu ifade etti.

Ateşkes sağlanmasının, insani koridorların etkin şekilde işletilmesinin ve tahliyelerin güvenli şekilde gerçekleştirilmesinin önemine işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, herkese zarar veren bu gidişatın durdurulması ve kalıcı bir barışın tesis edilmesi için Türkiye’nin elinden gelen gayreti göstermeye devam edeceğini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya-Ukrayna arasındaki müzakerelerde çok önemli bir eşik olan İstanbul sürecini liderler düzeyine taşıma teklifini de yineledi.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan Vladimir Putin
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