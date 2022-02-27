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  4. SON DAKİKA | Kritik nokta Ukrayna ordusunun kontrolüne geçti! 'Rus askerleri molotof kokteylleri ile yakıldı'

SON DAKİKA | Kritik nokta Ukrayna ordusunun kontrolüne geçti! 'Rus askerleri molotof kokteylleri ile yakıldı'

27.02.2022 14:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesi devam ederken başkenti Kiev yakınlarında yer alan Irpin şehrinde Ukrayna ordusu, Rus birliklerine karşılık verdiği mücadelede galip gelerek kontrolü ele geçirdi. Ukrayna Devlet Başkanı Danışmanı Aleksey Arestoviç, "Bucha halkı da direnişe katıldı ve Rus askerlerini molotof kokteylleri ile yaktı" dedi.

SON DAKİKA | Kritik nokta Ukrayna ordusunun kontrolüne geçti! 'Rus askerleri molotof kokteylleri ile yakıldı'

Rusya ve Ukrayna ordusu arasında bazı noktalarda şiddetli çatışmalar yaşanıyor. Başkent Kiev'in yakınlarında yer alan Irpin şehrinde kontrol Ukrayna ordusunun eline geçti. Irpin Belediye Başkanı Aleksandır Markuşin "Bugün Irpin şehrine Bucha tarafından tanklarla girdiler. Arkadaşlarımızla geri püskürttük" dedi.

KÖPRÜ HAVAYA UÇURULDU

Ukrayna’nın başkenti Kiev’e 27 kilometre uzaklıkta bulunan Irpin şehrinde Rus askeri birlikleri ile Ukrayna ordusu arasında şiddetli çatışmalar yaşandı. Ukrayna askerleri gösterdikleri direniş sonucu kentteki kontrolü ele geçirdi. Ayrıca Rusların başkente ilerleyişinin önüne geçilmesi için Buça-Irpin Köprüsü de havaya uçuruldu.

"ARKADAŞLARIMIZŞA GERİ PÜSKÜRTTÜK"

Askeri kıyafetlerle operasyona katılan ve daha sonra Irpin halkına evde kalın açıklamasında bulunan Irpin Belediye Başkanı Aleksandır Markuşin ise, "Bugün Ukrayna ve halkımız için çok önemli bir gün. Bugün Irpin şehrine Bucha tarafından tanklarla girdiler. Arkadaşlarımızla geri püskürttük. Olabildiği kadar evlerinizde kalın, dışarı çıkmayın. Sürekli çatışmalar yaşanıyor. Evlerinde yardıma ihtiyacı olan yaşlı kadınlar, çocuklar olabilir. Komşular lütfen yardım edin. Ne ihtiyacınız varsa bizi arayın biz getirelim. Sakin kalmanıza ihtiyacımız var. Biz çalışıyoruz, Irpin güven içinde. Onları geri püskürttük durum kontrol altında. Yaşasın Ukrayna" ifadelerini kullandı.

"RUS ASKERLERİ MOTOLOF KOKTEYLLERİ İLE YAKILDI"

Kiev etrafında bulunan küçük şehirlere yönelik açıklama yapan Ukrayna Devlet Başkanı Danışmanı Aleksey Arestoviç, "Kiev’e ve başkente yakın şehirlere gelince, oralarda düşman Bucha’ya, Gostomel’e ve Irpin’e girmeye çalıştı. Ancak Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin çok güçlü roket, top ve hava saldırısına maruz kalarak durduruldu. Bucha halkı da direnişe katıldı ve Rus askerlerini molotof kokteylleri ile yaktı" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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