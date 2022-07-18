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SON DAKİKA | KYK borçlarıyla ilgili ne karar alınacak? Gözler kritik toplantıda... Erdoğan açıklayacak

18.07.2022 08:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: KYK borçlarıyla ilgili bugün gözler Ankara'da olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılacak kabine toplantısında gündem olan KYK borçlarıyla ilgili bir karar çıkması bekleniyor. Milyonlarca kişinin merakla beklediği KYK borçlarıyla ilgili kararı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan duyuracak. İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA | KYK borçlarıyla ilgili ne karar alınacak? Gözler kritik toplantıda... Erdoğan açıklayacak

Son dakika: KYK borçlarının gündem olmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugünkü kabine toplantısını işaret etmişti. 3 haftalık bir sürenin ardından toplanacak kabinede KYK borçlarıyla ilgili düzenlemenin gündeme gelmesi, alınan kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması bekleniyor. İşte son dakika haberinin detayları...

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KYK BORÇLARI GÜNDEM OLMUŞTU

Öğrenim kredileri borçlarına uygulanan faiz, gündem olmuştu. Çok sayıda öğrenci yüksek faiz uygulanan KYK borçlarını sosyal medyadan paylaşarak duruma tepki göstermişti. 5 milyondan fazla gencin KYK borçlusu olduğu, bir kısmının da belirlenen sürece geri ödeme yapmadığı için icralık duruma geldiği belirtiliyor. Toplam borç ise 5.5 milyar lira olarak hesaplanıyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: GENÇLERİMİZİ FAİZE KURBAN ETMEYİZ

Konu ile ilgili açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Faizin düşmanı biziz. İlk kabine toplantımızda bu konuyla ilgili açıklamamızı yapacağız. Biz gençlerimizi faize kurban etmeyiz. Hatta enflasyona kurban etmeyiz. Biz çalışmamızı yapıyoruz, kabine toplantımızdan sonra açıklamamızı yapacağız" dedi.

Son dakika: KYK borçlarına ilişkin merakla beklenen açıklama! Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu KYK borçlarına ilişkin merakla beklenen açıklama! Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu

Öte yandan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "KYK ile ilgili Cumhurbaşkanımız bir açıklama yaptı. Biz fırsat eşitliği kapsamında hareket ediyoruz. Her ilde bir veya birden fazla üniversite var. Harçları kaldırdık. Genç odaklı siyasetin gereği neyse bugüne kadar gerçekleştirdik. Türkiye kurumsal olarak bursları gündeme getiren İBB Başkanı'yken Türkiye'nin gündemine getiren Cumhurbaşkanımızdı. Öğrencilerimizin beklentisi neyse hep çıtayı daha yukarısına koyduk" açıklamasını yaptı.

ENFLASYONLA MÜCADELE

Ayrıca, toplantıda enflasyonla mücadele konusu da ele alınacak. Yatırım, istihdam ve ihracatı artıracak yeni adımlarla ilgili görüş alışverişinde bulunulacak.

Dış politika da kabinenin önemli gündem maddeleri arasında. Rusya-Ukrayna savaşının yol açtığı tahıl krizinin çözümü için yürütülen diplomatik temaslar değerlendirilecek. Bu konuda izlenecek yol haritası üzerinde durulacak.

ERDOĞAN DUYURACAK

Kabine toplantısı sonrasında kameralar karşısına geçecek Cumhurbaşkanı Erdoğan, alınan kararları kamuoyu ile paylaşacak.

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Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı kyk borcu
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