Son dakika | "Maaş zamları daha cebe girmeden eriyor" dedi, yeni hazırlıkların sinyalini verdi! Erdoğan'dan emekli ve çalışanlara 'ikinci yarı' mesajı

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim haftasındaki ilk durağı Tokat oldu. Yerel seçime son 5 gün kala seçmene mesajlar veren Erdoğan, "Bana en çok neye hayıflandığımı sorarsınız cevabım ülkemizdeki muhalefetin halidir. Türkiye maalesef ne iktidar hazırlığı olan ne de denetleme görevini yapabilen bir muhalefete sahip değildir" deyip CHP'ye yüklendi.
Erdoğan'ın Tokat mitingindeki konuşmasından öne çıkan satır başları şu şekilde:
Bugünkü katılım 45 bin. 31 Mart'ta Tokat'ta çıkacak sonuçla sadece Tokat'ın yerel yöneticilerini seçmekle kalmayacaksınız, aynı zamanda tüm Türkiye'ye ve dünyaya da önemli bir mesaj vereceksiniz. İstanbul'u, Ankara'yı CHP zulmünden kurtaracağız Murat ve Turgut kardeşlerimizi kazandırarak.
Bana en çok neye hayıflandığımı sorarsınız cevabım ülkemizdeki muhalefetin halidir. Türkiye maalesef ne iktidar hazırlığı olan ne de denetleme görevini yapabilen bir muhalefete sahip değildir. Başbakanlığımız döneminde biz muhalefetle kayda değer bir uğraş içinde hiç olmadık, karşımızda hep vesayeti bulduk. CHP zihniyeti yerini hep vesayet ve darbe safında belirlediği için siyasal muhalefet tarafı boş kaldı. Öyle ki kendi projelerimizin alternatiflerini kendimiz geliştirdik, kendi politikalarımızın eksiklerini kendimiz belirleyip düzeltme yoluna gittik. Bizim yaptıklarımız ülkemiz demokrasinin muhalefet tarafındaki eksiklerini ortadan kaldırmıyor.
Sırf üç beş belediye fazla almak uğruna DEM'le girdikleri ittifaka kimlerin koçluk ettiğini görüyorsunuz. Talimat Kandil'den geliyor, uygulama İstanbul'da, Ankara'da, Mersin'de ortaya çıkıyor. DEM dediğiniz yapı geçmişten beri partiymiş gibi davranan bir örgüt aparatı. Bu parti Ankara'daki genel merkezinden değil, Kandil'deki terör baronlarınca yönetilmektedir. Kendilerini meşru muhatap yapma çabaları beyhudedir. Parti yöneticileri önce siyasi irade sahibi olduğunu ispatlamalı.
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