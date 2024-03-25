Son dakika | "Maaş zamları daha cebe girmeden eriyor" dedi, yeni hazırlıkların sinyalini verdi! Erdoğan'dan emekli ve çalışanlara 'ikinci yarı' mesajı

Bana en çok neye hayıflandığımı sorarsınız cevabım ülkemizdeki muhalefetin halidir. Türkiye maalesef ne iktidar hazırlığı olan ne de denetleme görevini yapabilen bir muhalefete sahip değildir. Başbakanlığımız döneminde biz muhalefetle kayda değer bir uğraş içinde hiç olmadık, karşımızda hep vesayeti bulduk. CHP zihniyeti yerini hep vesayet ve darbe safında belirlediği için siyasal muhalefet tarafı boş kaldı. Öyle ki kendi projelerimizin alternatiflerini kendimiz geliştirdik, kendi politikalarımızın eksiklerini kendimiz belirleyip düzeltme yoluna gittik. Bizim yaptıklarımız ülkemiz demokrasinin muhalefet tarafındaki eksiklerini ortadan kaldırmıyor.