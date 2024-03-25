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  4. Son dakika | "Maaş zamları daha cebe girmeden eriyor" dedi, yeni hazırlıkların sinyalini verdi! Erdoğan'dan emekli ve çalışanlara 'ikinci yarı' mesajı

Son dakika | "Maaş zamları daha cebe girmeden eriyor" dedi, yeni hazırlıkların sinyalini verdi! Erdoğan'dan emekli ve çalışanlara 'ikinci yarı' mesajı

25.03.2024 14:21
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Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan son konuşmasında muhalefeti ve özellikle CHP'yi hedef alırken konuyu DEM Parti'ye de getirip "CHP'nin böyle bir partiyle yol yürüme, belediye bürokrasisini paylaşma hesabına girmesi anlaşılır gibi değil" dedi. Emekli bayram ikramiyelerine de değinen Erdoğan "Önümüzdeki yıldan itibaren emeklilerimizin ve çalışanlarımızın alım gücünü eskisinin üstüne çıkarmaya başlayacağımıza inanıyorum" mesajını verdi.

Son dakika | "Maaş zamları daha cebe girmeden eriyor" dedi, yeni hazırlıkların sinyalini verdi! Erdoğan'dan emekli ve çalışanlara 'ikinci yarı' mesajı

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim haftasındaki ilk durağı Tokat oldu. Yerel seçime son 5 gün kala seçmene mesajlar veren Erdoğan, "Bana en çok neye hayıflandığımı sorarsınız cevabım ülkemizdeki muhalefetin halidir. Türkiye maalesef ne iktidar hazırlığı olan ne de denetleme görevini yapabilen bir muhalefete sahip değildir" deyip CHP'ye yüklendi.

"MESELE AK PARTİ, TAYYİP ERDOĞAN DEĞİL"

Erdoğan'ın Tokat mitingindeki konuşmasından öne çıkan satır başları şu şekilde:

  • Bugünkü katılım 45 bin. 31 Mart'ta Tokat'ta çıkacak sonuçla sadece Tokat'ın yerel yöneticilerini seçmekle kalmayacaksınız, aynı zamanda tüm Türkiye'ye ve dünyaya da önemli bir mesaj vereceksiniz. İstanbul'u, Ankara'yı CHP zulmünden kurtaracağız Murat ve Turgut kardeşlerimizi kazandırarak.

  • Türkiye'nin ileri demokrasi sınıfına yükselmesine tahammül edemeyenler pusuda bekliyor. Akıl ve vicdan sahibi herkes biliyor ki mesele Tayyip Erdoğan, AK Parti, Cumhur İttifakı değildir, doğrudan Türkiye'dir, Türk milletidir. İnşallah 31 Mart'ta bir kez daha milletimizin desteğini alarak Türkiye'ye nam salacağız. Ülkemizin Türkiye Yüzyılı yolculuğunu hızlandıracağız.

"EN ÇOK MUHALEFETİN HALİNE HAYIFLANIYORUM"

  • Bana en çok neye hayıflandığımı sorarsınız cevabım ülkemizdeki muhalefetin halidir. Türkiye maalesef ne iktidar hazırlığı olan ne de denetleme görevini yapabilen bir muhalefete sahip değildir. Başbakanlığımız döneminde biz muhalefetle kayda değer bir uğraş içinde hiç olmadık, karşımızda hep vesayeti bulduk. CHP zihniyeti yerini hep vesayet ve darbe safında belirlediği için siyasal muhalefet tarafı boş kaldı. Öyle ki kendi projelerimizin alternatiflerini kendimiz geliştirdik, kendi politikalarımızın eksiklerini kendimiz belirleyip düzeltme yoluna gittik. Bizim yaptıklarımız ülkemiz demokrasinin muhalefet tarafındaki eksiklerini ortadan kaldırmıyor.

  • Sırf üç beş belediye fazla almak uğruna DEM'le girdikleri ittifaka kimlerin koçluk ettiğini görüyorsunuz. Talimat Kandil'den geliyor, uygulama İstanbul'da, Ankara'da, Mersin'de ortaya çıkıyor. DEM dediğiniz yapı geçmişten beri partiymiş gibi davranan bir örgüt aparatı. Bu parti Ankara'daki genel merkezinden değil, Kandil'deki terör baronlarınca yönetilmektedir. Kendilerini meşru muhatap yapma çabaları beyhudedir. Parti yöneticileri önce siyasi irade sahibi olduğunu ispatlamalı.

  • Biz terör meselesini bitirmek için her yol ve yöntemi denerken bunların çapını da gördük. Örgüt militanlarınca tokatlanan siyasilerle particilik, belediyecilik yapılamaz. CHP'nin böyle bir partiyle yol yürüme, belediye bürokrasisini paylaşma hesabına girmesi anlaşılır gibi değil.

"EMEKLİLER İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPIYORUZ"

  • Emeklilerimizin yükünü hafifletmek için elimizden geleni yapıyoruz. Son olarak kamu bankalarımız aylık miktarına göre promosyon tutarını 8 ila 12 bin liraya kadar yükseltti, bugün başvuruları almaya başladı. Özel bankalar da bu tutarların altında zaten kalmayacaklar. Emeklilerimizin Ramazan Bayramı ikramiyesini ise 2-5 Nisan arasında hesaplarına yatırıyoruz. İnşallah bundan sonra da emeklilerimizin yanında olmayı sürdüreceğiz.

"SENEYE EMEKLİ VE ÇALIŞANLARIN ALIM GÜCÜNÜ ESKİSİNİN ÜSTÜNE ÇIKARMAYA BAŞLAYACAĞIZ"

  • Fiyat istikrarını sağlamadan yapılan maaş zamlarının daha cebe girmeden nasıl eridiğini en iyi sizler biliyorsunuz. İnşallah yılın ikinci yarısından itibaren enflasyonun düşmeye başladığını göreceğiz. Bütçe imkanlarını genişletmek için hazırlıklarımız var. Önümüzdeki yıldan itibaren emeklilerimizin ve çalışanlarımızın alım gücünü eskisinin üstüne çıkarmaya başlayacağımıza inanıyorum.

31 MART SEÇİMLERİYLE İLGİLİ TÜM HABERLERE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYIN!Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Yerel Seçim 2024


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