HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. SON DAKİKA | Malatya'da korkutan deprem! Naci Görür'den açıklama: 'Dikkatli olmak gerek'

SON DAKİKA | Malatya'da korkutan deprem! Naci Görür'den açıklama: 'Dikkatli olmak gerek'

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
22.06.2024 21:40
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre Malatya'da bir deprem meydana geldi. Paniğe yol açan depremle ilgili AFAD bir açıklama yaptı. Yerin 11 km altında meydana gelen depremin büyüklüğü 4.0, merkez üssü Doğanşehir olarak açıklandı. Prof. Dr. Naci Görür deprem sonrası sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak 'Dikkatli olmak gerek' yorumunda bulundu.

SON DAKİKA | Malatya'da korkutan deprem! Naci Görür'den açıklama: 'Dikkatli olmak gerek'

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Doğanşehir ilçesinde meydana gelen depremi AFAD, sosyal medya hesabından duyurdu.

YERİN 11 KM ALTINA MEYDANA GELDİ

AFAD'ın paylaşımına göre depremin derinliği 10,96 kilometre olarak belirtildi.

AFAD'ın paylaşımı şu şekilde:

NACİ GÖRÜR'DEN AÇIKLAMA: 'DİKKATLİ OLMAK GEREK'

Prof. Dr. Naci Görür yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

"Malatya Doğanşehir’de AFAD’a göre 4,0 deprem oldu. Bu deprem konum itibarıyla Doğanşehir-Malatya arasında uzanan fay veya Malatya Fay zonunda. Her durumda enerji transferine uğramış bölgede. Dikkatli olmak gerek, sevgiyle."


Express


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İsrail askerlerinden insanlık dışı muamele... Yaralı Filistinli araca bağladılarİsrail askerlerinden insanlık dışı muamele... Yaralı Filistinli araca bağladılar
Ceza yedi: Savunması pes dedirtti!Ceza yedi: Savunması pes dedirtti!
Trafikte ilginç 'MİT' tartışması! "Kaç yıldan başlıyor biliyor musun"Trafikte ilginç 'MİT' tartışması! "Kaç yıldan başlıyor biliyor musun"
Anahtar Kelimeler:
deprem Malatya Doğanşehir
En Çok Okunan Haberler
Portekiz kazandı, HDP'li eski vekil galibiyeti kutladı!

Portekiz kazandı, HDP'li eski vekil galibiyeti kutladı!

Milliler işini son maça bıraktı! İşte güncel puan durumu

Milliler işini son maça bıraktı! İşte güncel puan durumu

Trafikte ilginç 'MİT' tartışması! "Kaç yıldan başlıyor biliyor musun"

Trafikte ilginç 'MİT' tartışması! "Kaç yıldan başlıyor biliyor musun"

Kazadan dakikalar önce otobüse bindi, 23 kişinin hayatını kurtardı

Kazadan dakikalar önce otobüse bindi, 23 kişinin hayatını kurtardı

15 yaşındaki kızını arabada istismar ederken suçüstü yakalandı! Avukattan skandal savunma: Suç unsuru oluşturmaz

15 yaşındaki kızını arabada istismar ederken suçüstü yakalandı! Avukattan skandal savunma: Suç unsuru oluşturmaz

Korkunç olay! 4 kişiyi öldürüp çocuğu alıp kaçtı

Korkunç olay! 4 kişiyi öldürüp çocuğu alıp kaçtı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

"Alıştığınızda ayakkabı giymek istemiyorsunuz!"

"Alıştığınızda ayakkabı giymek istemiyorsunuz!"

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Ünlü markaların çok satan ayakkabıları indirime girdi!

Ünlü markaların çok satan ayakkabıları indirime girdi!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.