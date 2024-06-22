SON DAKİKA | Malatya'da korkutan deprem! Naci Görür'den açıklama: 'Dikkatli olmak gerek'

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Doğanşehir ilçesinde meydana gelen depremi AFAD, sosyal medya hesabından duyurdu.

YERİN 11 KM ALTINA MEYDANA GELDİ

AFAD'ın paylaşımına göre depremin derinliği 10,96 kilometre olarak belirtildi.

AFAD'ın paylaşımı şu şekilde:

NACİ GÖRÜR'DEN AÇIKLAMA: 'DİKKATLİ OLMAK GEREK'

Prof. Dr. Naci Görür yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

"Malatya Doğanşehir’de AFAD’a göre 4,0 deprem oldu. Bu deprem konum itibarıyla Doğanşehir-Malatya arasında uzanan fay veya Malatya Fay zonunda. Her durumda enerji transferine uğramış bölgede. Dikkatli olmak gerek, sevgiyle."

Malatya Dogasehir’de AFAD’gore 4,0 deprem oldu. Bu deprem konum itibarlyle Dogansehir-Malatya arasinda uzanan fay veya Malatya Fay Zonunda. Her durumda enerji transferine ugramis bolgede. Dikkatli olmak gerek, sevgiyle pic.twitter.com/AONMrY00ap — Prof. Dr. Naci Görür (@nacigorur) June 22, 2024







