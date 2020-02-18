Son dakika! Manisa'da 5.2 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın verilerine göre, saat 19.09'da merkez üssü Manisa'nın Kırkağaç ilçesi Karakurt Mahallesinde deprem meydana geldi.

Yerin 6.98 kilometre derinliğinde olan deprem, Manisa'nın yanı sıra çevre iller İzmir, Balıkesir ve Aydın'da da hissedildi.

Sarsıntı ile birlikte panik yaşayan vatandaşlar, açık alanlara çıktı.

MANİSA VALİLİĞİ'NDEN DEPREM AÇIKLAMASI

Manisa Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “Saat 19.09 da merkez üssü Kırkağaç İlçesi olan 5,2 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. An itibari ile depremden kaynaklanan herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır” denildi.

