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Son dakika! Manisa'da 5.2 büyüklüğünde deprem

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.02.2020 19:18 | Son Güncelleme

AFAD verilerine göre, Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde saat 19:09'da 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Manisa haricinde çevre illerde de hissedildi.

Son dakika! Manisa'da 5.2 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın verilerine göre, saat 19.09'da merkez üssü Manisa'nın Kırkağaç ilçesi Karakurt Mahallesinde deprem meydana geldi.

Yerin 6.98 kilometre derinliğinde olan deprem, Manisa'nın yanı sıra çevre iller İzmir, Balıkesir ve Aydın'da da hissedildi.

Sarsıntı ile birlikte panik yaşayan vatandaşlar, açık alanlara çıktı.

MANİSA VALİLİĞİ'NDEN DEPREM AÇIKLAMASI

Manisa Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “Saat 19.09 da merkez üssü Kırkağaç İlçesi olan 5,2 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. An itibari ile depremden kaynaklanan herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır” denildi.

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Son dakika Manisa deprem Kırkağaç

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Okuyucu Yorumları 15 yorum
geçmiş olsn
Kütahyadan baya hissedildi
istanbulda sallandım
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