Son dakika: Manisa'da art arda depremler (AFAD-Kandilli Rasathanesi Son Depremler)

Manisa'da art arda 3 deprem meydana geldi. Önce 3.2 ve 3.3 şiddetinde sallanan Manisa'da son dakika haberine göre 4.1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Manisa'nın Yunusemre ilçesine bağlı İzmir sınırındaki Pınarköy Mahallesi'nde saat 16.18 sıralarında Kandilli Rasathanesi verilerine göre 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İKİNCİ DEPREM 16.49'DA OLDU

Meydana gelen depremin ardından Pınarköy Mahallesi'ne yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki Süngüllü Mahallesi'nde saat 16.49 sıralarında 3.3 büyüklüğünde ikinci bir deprem meydana geldi. Depremde can ve mal kaybı yaşanmadığı öğrenildi.

