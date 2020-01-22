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  4. Son dakika: Manisa'da art arda depremler (AFAD-Kandilli Rasathanesi Son Depremler)

Son dakika: Manisa'da art arda depremler (AFAD-Kandilli Rasathanesi Son Depremler)

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.01.2020 18:03 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Manisa'nın Yunusemre ilçesinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İzmir’den de hissedilen sarsıntı, yerin 14 kilometre derinliğinde oluştu. Öte yandan bölgede merkez üssü Sungullu ve Pınarköy olan iki deprem daha yaşandı.

Son dakika: Manisa'da art arda depremler (AFAD-Kandilli Rasathanesi Son Depremler)

Manisa'da art arda 3 deprem meydana geldi. Önce 3.2 ve 3.3 şiddetinde sallanan Manisa'da son dakika haberine göre 4.1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Manisa'nın Yunusemre ilçesine bağlı İzmir sınırındaki Pınarköy Mahallesi'nde saat 16.18 sıralarında Kandilli Rasathanesi verilerine göre 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İKİNCİ DEPREM 16.49'DA OLDU

Meydana gelen depremin ardından Pınarköy Mahallesi'ne yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki Süngüllü Mahallesi'nde saat 16.49 sıralarında 3.3 büyüklüğünde ikinci bir deprem meydana geldi. Depremde can ve mal kaybı yaşanmadığı öğrenildi.

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