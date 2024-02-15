SON DAKİKA | Marmara Denizi'nde 'BATUHAN A' alarmı! İmralı Adası açıklarındaki kargo gemisi battı, arama kurtarma çalışmaları başladı

Son dakika: Marmara Denizi'ndeki dev kargo gemisi su almaya başladı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, İmralı Adası güneybatısındaki "BATUHAN A" isimli 69 metre boyundaki genel kargo gemisi için ekipler seferber edildi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait KEGM-6 ve KIYEM-4 hızlı tahlisiye botlarının olay yerine ivedilikle yönlendirildiği kaydedildi.
Gelen son dakika haberine göre dev kargo gemisi dakikalar içinde battı. Gemide bulunan 6 mürettebatı kurtarmak için çalışmalar başladı.
Bursa Valisi, mürettebatın Türk olduğunun değerlendirildiğini açıkladı.
(AA)