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  4. SON DAKİKA | Marmara Denizi'nde 'BATUHAN A' alarmı! İmralı Adası açıklarındaki kargo gemisi battı, arama kurtarma çalışmaları başladı

SON DAKİKA | Marmara Denizi'nde 'BATUHAN A' alarmı! İmralı Adası açıklarındaki kargo gemisi battı, arama kurtarma çalışmaları başladı

15.02.2024 07:59 | Son Güncelleme:
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Son dakika haberi: Marmara Denizi'nde hareketli dakikalar yaşanıyor. İmralı Adası açıklarında su almaya başlayan 69 metre boyundaki kargo gemisi için ekipler harekete geçti. "BATUHAN A" isimli gemi için tahliye botları bölgeye gönderilirken, geminin battığı belirlendi. Gemideki 6 mürettebat için arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. Bursa Valisi, mürettebatın Türk olduğunun değerlendirildiğini açıkladı.

SON DAKİKA | Marmara Denizi'nde 'BATUHAN A' alarmı! İmralı Adası açıklarındaki kargo gemisi battı, arama kurtarma çalışmaları başladı

Son dakika: Marmara Denizi'ndeki dev kargo gemisi su almaya başladı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, İmralı Adası güneybatısındaki "BATUHAN A" isimli 69 metre boyundaki genel kargo gemisi için ekipler seferber edildi.

TAHLİYE BOTLARI GÖNDERİLDİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait KEGM-6 ve KIYEM-4 hızlı tahlisiye botlarının olay yerine ivedilikle yönlendirildiği kaydedildi.

SON DAKİKA: KARGO GEMİSİ BATTI

Gelen son dakika haberine göre dev kargo gemisi dakikalar içinde battı. Gemide bulunan 6 mürettebatı kurtarmak için çalışmalar başladı.

Bursa Valisi, mürettebatın Türk olduğunun değerlendirildiğini açıkladı.

(AA)

Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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İmralı Adası Marmara Denizi gemi son dakika
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