SON DAKİKA | Marmara Denizi'nde 'BATUHAN A' alarmı! İmralı Adası açıklarındaki kargo gemisi battı, arama kurtarma çalışmaları başladı

Son dakika: Marmara Denizi'ndeki dev kargo gemisi su almaya başladı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, İmralı Adası güneybatısındaki "BATUHAN A" isimli 69 metre boyundaki genel kargo gemisi için ekipler seferber edildi.

TAHLİYE BOTLARI GÖNDERİLDİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait KEGM-6 ve KIYEM-4 hızlı tahlisiye botlarının olay yerine ivedilikle yönlendirildiği kaydedildi.

SON DAKİKA: KARGO GEMİSİ BATTI

Gelen son dakika haberine göre dev kargo gemisi dakikalar içinde battı. Gemide bulunan 6 mürettebatı kurtarmak için çalışmalar başladı.

Bursa Valisi, mürettebatın Türk olduğunun değerlendirildiğini açıkladı.

(AA)

Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır





