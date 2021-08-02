Son Dakika: Mazıköy'deki orman yangını şiddetlendi! Gazeteciler ve ekipler alevlerden son anda kurtuldu

Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Mazıköy'deki orman yangını devam ediyor. Günlerdir devam eden yangın, öğle saatlerinde şiddetini artırdı.

Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler gazeteciler ve ekiplerin bulunduğu bölgeye doğru yöneldi.

DEHŞETE DÜŞÜREN ANLAR

O sırada haber yapmak için bölgede bulunan FOX Haber muhabiri Gülşah İnce, sosyal medya hesabından o anları paylaştı.

Alevlerin çok hızlı bir şekilde ekiplerin olduğu alana yönelmesiyle büyük panik yaşanırken, ekipler hızla geri çekildi. Görüntülerdeki alevlerin hızı adeta dehşete düşürdü.

Gazeteci İnce o anları, "Mazıköy'de bir anda alevler itfaiye, jandarma, akut ve biz habercilerin üzerine doğru büyüdü rüzgarla. Her yanı orman olan yollar üzerinden müdahale riskli. Saatlerce hortum ve tankerlerle müdahale etmeye çabaladılar ama olmadı. Havadan şart, umarım herkes iyidir." ifadeleriyle paylaştı.

İnce; olayın hemen ardından yaptığı paylaşımda bölgenin insan ve araç trafiğine kapatıldığını belirtirken, Jandarma'nın uyarıları devam ediyor.



