Son dakika: Menderes Belediyesi'ndeki yolsuzluk soruşturmasında flaş gelişme! Belediye Başkanı Kayalar gözaltına alındı

Son dakika haberi: İzmir Menderes Belediyesi'ndeki yolsuzluk iddialarının ardından başlatılan soruşturmada yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Son olarak Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar ve Belediye Meclis Üyesi Ertan Güleç gözaltına alındı.

Menderes Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen, Menderes Belediyesindeki yolsuzluk iddialarına ilişkin soruşturma kapsamında "ihaleye fesat karıştırma" suçu kapsamında çöp toplama, iş makinesi ve araç kiralama ihalelerinde usulsüzlükler yapılarak yaklaşık 10 milyon liralık kamu zararının oluşmasında sorumluluğu bulunduğu iddiasıyla 28 kişi hakkında yakalama kararı verilmişti.

Soruşturma kapsamında Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar ve Belediye Meclis Üyesi Ertan Güleç gözaltına alındı.

BELEDİYE BAŞKANI KAYALAR'DAN AÇIKLAMA: GEÇMİŞ DÖNEME AİT

Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, yaptığı yazılı açıklamada, operasyona konu soruşturmanın kendi yönetim dönemlerinden öncesi olan 2018 yılına ait olduğunu öne sürmüştü.

Kayalar'ın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Belediyemize yapılan operasyon sonucunda geçmiş döneme ait gerçekleştirilen ihalelere yönelik yapılan denetlemelere ilişkin bazı personellerimiz hakkında adli işlem uygulanmıştır. Adli işlem uygulanan personellerin çoğu uzun yıllardır belediyemizde çalışan, bir kısmı da sadece geçmiş dönemde görev yapmış, şu anda görevde olmayan arkadaşlarımızdır. Bu münasebetle konuyla ilgili yasal sürecin takipçisi olduğumuzu kamuoyunun takdirine sunarız."

(DHA-AA)

