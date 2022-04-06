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  4. SON DAKİKA | Meral Akşener'den Bakan Nebati'ye istifa çağrısı: Yeni hayatında şimdiden başarılar diliyorum

SON DAKİKA | Meral Akşener'den Bakan Nebati'ye istifa çağrısı: Yeni hayatında şimdiden başarılar diliyorum

06.04.2022 11:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: İYİ Parti lideri Meral Akşener partisinin grup toplantısında Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'ye sert sözlerle yüklendi. "Son ekonomi modeli gelen son veriler itibariyle iflas etmiştir." diyen İYİ Parti lideri Akşener, Bakan Nebati'yi istifaya çağırdı. Akşener "Işıltılı gözleri ve sebep olduğu utanç tablosuyla geçecek olan bu arkadaşımıza yeni hayatında şimdiden başarılar diliyorum." diye konuştu.

Son Dakika: İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Konuşmasının büyük bir bölümünü ekonomiye ayıran İYİ Parti lideri, son ekonomi modelinin de iflas ettiğini iddia etti.

AKŞENER'DEN NABETİ'YE: AFFINI İSTEME VAKTİ GELMİŞTİR

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'yi istifaya davet eden İYİ Parti lideri Akşener, "Nebati Bakan'ın affını isteme vakti gelip çatmıştır. Bu arkadaşımıza yeni hayatında şimdiden başarılar diliyorum." diye konuştu.

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Akşener'in açıklamasından öne çıkan kesim şöyle;

"Rekabetçi kur, uçan ihracat, düşen enflasyon ve döviz bolluğu masalı Türkiye'nin gerçekleri karşısında yenilmiş ve çöp olmuştur. Arkadaşların bu son ekonomi modeli de gelen son veriler itibariyle iflas etmiştir. Ortada enflasyonla mücadeleyi amaçlayan bir program artık kalmamıştır. Bu defa da Nebati Bakan'ın affını isteme vakti gelip çatmıştır. Bu vesileyle siyasi tarihimizde bu ucube sistemin öğüttüğü nice Bakandan biri olarak; ışıltılı gözleri ve sebep olduğu utanç tablosuyla geçecek olan bu arkadaşımıza yeni hayatında şimdiden başarılar diliyorum."


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