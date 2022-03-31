SON DAKİKA | Meteoroloji uyardı! Çok sayıda il için sarı alarm (31 Mart 2022 yurtta hava durumu)

Son dakika: Meteoroloji Genel Müdürlüğünden kuvvetli yağmur ve fırtına uyarısı geldi. 28 il için sarı uyarı verilirken Edirne, Kırklareli, Çanakkale, İzmir, Manisa, Kütahya ve Eskişehir çevrelerinde kuvvetli yağmur bekleniyor. İşte son dakika haberinin detayları...

BUGÜN (31 MART) YURTTA HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin doğu ve kuzeybatı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Edirne, Kırklareli, Çanakkale, İzmir, Manisa, Kütahya ve Eskişehir çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. Gece ve sabah saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Marmara ile Güneydoğu Anadolu’nun güneyinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

HIZI 80 KM'YE KADAR ÇIKACAK

Hava sıcaklığının İç ve kuzey kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kıyı Ege’de kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

UYARILAR

ÇOK SAYIDA İL İÇİN SARI ALARM

Meteoroloji, Tekirdağ, Kırklareli, Edirne, Çanakkale, Balıkesir, İzmir,Aydın, Muğla, Giresun, Gümüşhane, Bayburt, Trabzon, Rize, Artvin, Ardahan, Kars, Erzurum,Ağrı, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Malatya, Bingöl, Muş, Iğdır, Van, Bitlis ve Siirt için sarı uyarıda bulundu.

KUVVETLİ RÜZGAR: Rüzgarın Marmara ve Kıyı Ege’de güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGE BÖLGE YURTTA HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, batı kesimlerinin zamanla çok bulutlu, Edirne, Kırklareli ve Çanakkale çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güney yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Bölge genelinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SAKARYA °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren İzmir, Manisa ve Kütahya çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Kıyı Ege’de güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

DENİZLİ °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

İZMİR °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu. zamanla çok bulutlu gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 22°C

Az bulutlu

ANTALYA °C, 21°C

Az bulutlu

HATAY °C, 23°C

Az bulutlu

ISPARTA °C, 16°C

Az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, Eskişehir çevrelerinin gece saatlerinde sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 20°C

Az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 23°C

Parçalı bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı

KAYSERİ °C, 19°C

Az bulutlu

KONYA °C, 20°C

Az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 19°C

Az bulutlu

DÜZCE °C, 25°C

Az bulutlu

KASTAMONU °C, 21°C

Az bulutlu

ZONGULDAK °C, 23°C

Az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerinde çığ riski bulunmaktadır.

RİZE °C, 18°C

Az bulutlu

SAMSUN °C, 23°C

Az bulutlu

TOKAT °C, 21°C

Az bulutlu

TRABZON °C, 16°C

Az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır.

ERZURUM °C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 8°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güneyinde toz taşınımı görülmesi bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 20°C

Az bulutlu

GAZİANTEP °C, 20°C

Az bulutlu

SİİRT °C, 19°C

Az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 23°C

Az bulutlu





