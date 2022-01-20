SON DAKİKA | Meteoroloji uyardı, hafta sonuna dikkat! Yeni soğuk ve yağışlı hava dalgası geliyor

Son dakika haberi: Türkiye, yeni bir soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına giriyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yaptığı açıklamada soğuk ve yağışlı havanın bu hafta sonundan itibaren batı kesimlerden başlayarak yurt genelinde etkili olacağı belirtildi. Balkanlar ve Karadeniz üzerinden gelecek soğuk ve yağışlı havanın 27 Ocak Perşembe'ye kadar etkili olması bekleniyor. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da sosyal medyadan yaptığı açıklamada İstanbulluları uyardı. İşte son dakika Meteoroloji haberinin detayları...

SON DAKİKA | YENİ BİR SOĞUK HAVA DALGASI GELİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Balkanlar üzerinden gelmesi beklenen soğuk ve yağışlı hava, 22 Ocak Cumartesi'den itibaren batı kesimlerden başlayarak yurt genelinde etkili olacak.

Gelecek hafta başından (24 Ocak Pazartesi) itibaren Karadeniz üzerinden gelecek daha soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girilmesi sonucu yurt genelinde aşırı soğuk hava koşullarının görülmesi bekleniyor.

BU BÖLGELERDE YAŞAYANLAR DİKKAT! KUVVETLİ OLACAK

Yarın Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ve Batı Karadeniz'de beklenen yağışların, Marmara, Kıyı Ege ve Batı Karadeniz'de kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Yağışlar, Marmara'nın güneyi, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde kar, diğer yerlerde yağmur ve karla karışık yağmur şeklinde olacak.

TOROSLARDA YOĞUN KAR BEKLENİYOR

22 Ocak Cumartesi yağışların İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeyi ve batısı ile Batı ve Orta Karadeniz'de yoğun kar yağışı, Güney Ege ve Akdeniz’de kuvvetli yağmur ve sağanak, Toros Dağları'nda yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

23 Ocak Pazar tüm yurdun genellikle yağışlı, yağışların ise Akdeniz kıyı kesiminde yağmur ve sağanak, diğer yerlerde kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışlar Batı ve Orta Karadeniz, İç Anadolu'nun güneyi ve doğusu ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısında kuvvetli ve yoğun kar, Doğu Akdeniz'de ise kuvvetli yağmur ve sağanak şeklinde olacak.

SOĞUK HAVA 27 OCAK'A KADAR DEVAM EDECEK

24 Ocak Pazartesi'nden itibaren Karadeniz üzerinden gelecek aşırı soğuk hava nedeniyle yurtta beklenen yağışların kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Son değerlendirmelere göre, aşırı soğuk ve karlı havanın 27 Ocak Perşembe'ye kadar etkili olması bekleniyor.

Aşırı soğuk hava, yoğun kar yağışı, çığ tehlikesi ve zirai don için vatandaşların ve yetkililerin Meteoroloji Genel Müdürlüğünün güncel hava tahmin ve uyarı raporlarını takip etmeleri önem taşıyor.

İBB BAŞKANI İMAMOĞLU'NDAN İSTANBULLULARA UYARI

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

KOM'a göre İstanbul'da cuma akşamından itibaren sıcaklık daha da düşecek, soğuk ve yağışlı hava gelecek hafta da devam edecek. Biz, buzlanma ve kar yağışı sebebiyle oluşacak her türlü olumsuz duruma karşı önlemimizi aldık, lütfen siz de tedbirli ve dikkatli olun.

AKOM'a göre İstanbul'da cuma akşamından itibaren sıcaklık daha da düşecek, soğuk ve yağışlı hava gelecek hafta da devam edecek. Biz, buzlanma ve kar yağışı sebebiyle oluşacak her türlü olumsuz duruma karşı önlemimizi aldık, lütfen siz de tedbirli ve dikkatli olun. — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) January 20, 2022



