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Son dakika: Meteorolojiden peş peşe yeni uyarılar! Sağanak, buzlanma, çığ... Hava durumuna dikkat

07.02.2022 08:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meteorolojiden son dakika hava durumu tahminleri geldi. Yapılan değerlendirmelere göre hava sıcaklıklarında 4 derece kadar artış beklenirken, çok sayıda il için yağmur uyarısı da geldi. Açıklanan hava durumu raporuna göre Marmara, Ege ve Akdeniz kıyıları ile Gaziantep Kilis çevrelerinde yağış bekleniyor. Yağışlar öğleden sonra etkisini daha da artıracak. Öte yandan Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun yüksek yerleri için ise çığ uyarısı geldi. İşte son dakika hava durumu haberinin detayları...

Son dakika: Meteorolojiden peş peşe yeni uyarılar! Sağanak, buzlanma, çığ... Hava durumuna dikkat

Son dakika haberi: 7 Ocak Pazartesi günü beklenen hava durumuna ilişkin tahminler geldi. Meteorolojiden alınan bilgilere göre hava sıcaklıkları artışa geçerken, başta Marmara ile Ege ve Akdeniz kıyıları olmak üzere çok sayıda il için yağış uyarısı da geldi. Öte yandan çığ ve buzlanma olayları için de dikkatli olunması gerektiği belirtildi. İşte yurtta beklenen hava durumuna ilişkin detaylar...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara, Kıyı ve Kuzey Ege, Doğu Akdeniz ile Antalya, Isparta, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden sonra Marmara'nın batısı ile Antalya'nın doğu kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek kar örtüsünün bulunduğu eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

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HAVA SICAKLIĞI

Hava sıcaklığının batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

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RÜZGAR

Batı kesimlerde güney ve güneybatı, doğu bölgelerde kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara, Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli ve kısa süreli fırtına(40-80 km / saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

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KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; gece saatlerinden sonra Marmara'nın batısı ile Antalya'nın doğu kesimlerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı Sel, su baskını, kuvvetli rüzgar vb. dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın zamanla Marmara, Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Karadeniz'in iç kesimlerinde Güney ve Güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (40 - 80 km / saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı Ulaşımda aksamalar, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek kar örtüsünün bulunduğu eğimli yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BUZLANMA VE DON UYARISI

Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

MARMARA

Az bulutlu, zamanla parçalı çok bulutlu öğle saatlerinden sonra batı kesimlerinin akşam saatlerinden sonra bölge genelinin (Sakarya hariç) sağanak yağışlı, Çanakkale çevrelerinin gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden sonra batısında (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in batı kesimleri) kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-80 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 15°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden itibaren yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL °C, 13°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 13°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden itibaren yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

KOCAELİ °C, 16°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı

EGE

Az bulutlu, zamanla parçalı çok bulutlu öğle saatlerinden sonra kıyı kesimlerinin, gece saatlerinden sonra kuzey ve kıyı kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgar zamanla güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-80 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 7°C
Az bulutlu zamanla parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ °C, 13°C
Az bulutlu zamanla parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 15°C
Az bulutlu zamanla parçalı ve çok bulutlu öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

MANİSA °C, 15°C
Az bulutlu zamanla parçalı ve çok bulutlu akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı

AKDENİZ

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu öğle saatlerinden sonra Antalya'nın doğu kesimlerinin, gece saatlerinden itibaren Doğu Akdeniz ile Antalya ve Isparta çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden sonra Antalya'nın doğu kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın batısında akşam saatlerinden sonra kuvvetli ve kısa süreli fırtına ( 40-80 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ADANA °C, 16°C
Az bulutlu zamanla parçalı ve çok bulutlu gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 17°C
Az bulutlu zamanla parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu kesimleri ile akşam saatlerinden sonra il genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden sonra doğusunda kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY °C, 12°C
Az bulutlu zamanla parçalı ve çok bulutlu gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 6°C
Az bulutlu zamanla parçalı ve çok bulutlu gece saatlerinden sonra yağmurlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ANKARA °C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI °C, 5°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 7°C
Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinden sonra Zonguldak ve Bartın çevreleri ile Düzce'nin kıyı kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Rüzgarın akşam saatlerinden sonra iç kesimlerinde kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-80 km / saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 11°C
Az bulutlu zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra kıyıları sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 7°C
Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 14°C
Az bulutlu zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. Rüzgarın akşam saatlerinden sonra iç kesimlerinde kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-80 km / saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 7°C
Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu

TOKAT °C, 6°C
Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Bölgede eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, -1°C
Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, -3°C
Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 6°C
Parçalı ve az bulutlu

MUŞ °C, -2°C
Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu zamanla batısının parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra Gaziantep ve Kilis çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin doğusunda buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 12°C
Az bulutlu zamanla parçalı ve çok bulutlu gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı

MARDİN °C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu meteoroloji
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