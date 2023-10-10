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  4. SON DAKİKA | MHP lideri Devlet Bahçeli'den Filistin - İsrail yorumu! 'Emzikli bebekler katledilmektedir...'

SON DAKİKA | MHP lideri Devlet Bahçeli'den Filistin - İsrail yorumu! 'Emzikli bebekler katledilmektedir...'

10.10.2023 10:42 | Son Güncelleme:
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Son dakika: İsrail ile Filistin arasındaki yüksek gerilim hakkında konuşan MHP lideri Devlet Bahçeli; 'Emzikli bebekler katledilmektedir. Parklarda oynayan çocuklar vahşice saldırılara uğramaktadır. Türk - İslam aleminin gözü yaşlıdır.' ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA | MHP lideri Devlet Bahçeli'den Filistin - İsrail yorumu! 'Emzikli bebekler katledilmektedir...'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuşuyor.

Bahçeli'nin açıklamasından satır başları:

"FİLİSTİN TAM BİR ASIRDIR FELAKETLERİN PENÇESİNDEDİR"

Emzikli bebekler katledilmektedir. Parklarda oynayan çocuklar vahşice saldırılara uğramaktadır.Hiç abartısız ifade etmek gerekirse Türk-İslam medeniyetinin gözü yaşlıdır. Şöyle bir çevrenize bakınız, mazisi on yıllara dayanan bir haksızlık varsa oralarda şiddet, baskı vardır.

Filistin tam bir asırdır felaketlerin pençesindedir. Filistin sorunu içinden çıkılması bir girdaba sürüklenmiştir. Kaçınılmaz bir ihtiyaç olan iki devletli çözüm olmadan silahların susması tam bir hayaldir.

"SİVİL CAN KAYIPLARININ HAKLI VE GEÇERLİ BİR BAHANESİ OLAMAZ"

Şiddetlenen kanlı hesaplaşma taraflar arasında bir savaşa dönüşmüştür. Üzüntümüz yüzlerce sivil ile masum insanın ölmesi ve binlerce insanın yaralanmasıdır. Sivil can kayıplarının haklı ve geçerli bir bahanesi olamaz.

Ülkemizde ise yarım akıllı yorumcularının yaptığı açıklamalara hayretle baktığımızı belirtmek istiyorum. İfadelerimden Hamas'ın 7 Ekim operasyonunu haklı çıkardığım anlaşılmamalıdır. Rahatsız olduğumu da belirtmek isterim.

"BM ACİLEN DEVREYE GİRMELİ"

İlk olarak ateşkes rejimi derhal ilan edilmeli. Hükümetin yapıcı dengeli duruşu takdire şayandır. Sayın Cumhurbaşkanımızın atacağı adımlar desteklenmelidir. BM acilen devreye girmeli. Daha fazla can kaybı yaşanmaması için uluslararası toplum duyarlı olmalıdır. Taraflar arasındaki barış görüşmesinin ortamı süratle hazırlanmalıdır.

ABD'nin Doğu Akdeniz'e uçak gemisi göndermek yerine Türkiye'nin barışçıl çabalarını anlamalı ve desteklemelidir. Adalet tecelli etmeden, hak yerini bulmadan ikazla belirtiyorum sıkılı yumruklar açıklamayacaktır.

YENİ DÜNYA SAVAŞI UYARISI

İki devletli çözüm hedefiyle inanç ve insan hakları teyit edilmelidir. Sert hakimiyet mücadelelerinin insanlık mirasını kirleten bize göre uçuruma, yeni bir dünya savaşına götürmektedir.


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Devlet Bahçeli MHP

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