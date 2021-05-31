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Son Dakika: MHP'li vekillerin içinde olduğu araç kaza yaptı

31.05.2021 11:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre TEM Otoyolu'nun Bolu kesiminde otomobilin bariyerlere çarpması sonucu MHP milletvekilleri Hasan Kalyoncu ile Yaşar Karadağ yaralandı.

Son Dakika: MHP'li vekillerin içinde olduğu araç kaza yaptı

Ankara'dan İstanbul yönüne giden MHP İzmir Milletvekili Hasan Kalyoncu'nun kullandığı otomobil, Çaydurt mevkisinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.

MHP'Lİ VEKİLLER YARALANDI

Kazada Kalyoncu ve araçta bulunan MHP Iğdır Milletvekili Yaşar Karadağ hafif şekilde yaralandı.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Kalyoncu'ya ayakta müdahale etti. Karadağ ise ilk müdahalenin ardından ambulansla Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kalyoncu'nun buradaki tedavisi sürüyor.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Her iki milletvekilinin de sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazaya karışan aracın kaldırılması için çalışma yürütülüyor.

Kaynak: AA

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