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Son dakika! MİT, 'Sorhin Çele'yi Suriye'de etkisiz hale getirildi

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
05.04.2024 10:04
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Son dakika haberi: Terörle mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Hain terör örgütüne bir darbe daha vuruldu. MİT, terör örgütü PKK/YPG-YPJ'nin sözde sorumlusu "Sorhin Çele" kod adlı Vahide Atalay'ı Suriye Aynularap'ta düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirdi.

Son dakika! MİT, 'Sorhin Çele'yi Suriye'de etkisiz hale getirildi

Son dakika! Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), PKK/YPG-YPJ’nin sözde Ayn El Arap sorumlusu "Sorhin Çele" kod adlı Vahide Atalay’ı Suriye’de düzenlenen nokta operasyonla etkisiz hale getirdi.

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Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, MİT’in öncelikli hedef listesinde bulunan terörist Vahide Atalay, Irak ve Suriye’de örgüt adına eylemsel faaliyetler yürütüyordu. Terör örgütü PKK/YPG’nin Suriye’deki kadın yapılanması YPJ içinde önemli bir konumda bulunan Atalay, örgüte katıldığı 2006’dan beri Türk güvenlik güçlerine yönelik birçok eylemsel faaliyette de yer aldı.

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PKK'NIN HEDEF ŞAŞIRTMA TAKTİĞİ

MİT’in sınır ötesinde PKK’ya karşı düzenlediği başarılı operasyonlar nedeniyle örgüt “hedef şaşırtma” yöntemini uygulamaya başladı. Örgüt, Ayn El Arap’ta yerel halktan paralı unsur devşirerek, onları görünür kılmaya başladı. Böylece Irak’tan gelen örgüt kadrolarını yer altına çekmeyi hedefleyen örgütün bu taktiği işe yaramayarak, MİT’in operasyonuna engel olamadı. 2022 yılından itibaren YPJ’nin sözde Ayn El Arap sorumlusu olarak görev yapan "Sorhin Çele" kod adlı Vahide Atalay, Suriye’nin Ayn El Arap kentinde düzenlenen nokta operasyonla etkisiz hale getirildi.

Vahide Atalay, ilk olarak 2004’te örgüte müzahir şahıslarca düzenlenen canlı kalkan eylemlerine katıldı. 2006’da ise örgütün kırsal kadrolarına katıldı. Atalay, 2006 ve 2014 yılları arasında Irak’ta faaliyetlerde bulundu. 2014 yılında Suriye’ye geçerek Kamışlı, Ayn El Arap ve Rasulayn bölgelerinde silahlı faaliyet yürüttü. Girdiği çatışmalarda yaralanması akabinde yerel halktan örgüte katılım sağlanması konusunda faaliyet yürütmeye başladı. Atalay, 2022 yılından itibaren Ayn El Arap YPJ sözde sorumlusu olarak görev yapıyordu.

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Anahtar Kelimeler:
MİT terör operasyonu
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