HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. SON DAKİKA | MİT'ten Metina'da nokta operasyon! Terörist Hülya Mercen öldürüldü

SON DAKİKA | MİT'ten Metina'da nokta operasyon! Terörist Hülya Mercen öldürüldü

15.01.2024 09:59 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: MİT, 9 askerin şehit edildiği Irak'ın Metina bölgesinde gerçekleştirdiği operasyonla, terör örgütünün sözde sorumlularından Hülya Mercen'i etkisiz hale getirdi.

SON DAKİKA | MİT'ten Metina'da nokta operasyon! Terörist Hülya Mercen öldürüldü

Son dakika haberine göre Millî İstihbarat Teşkilatı (MİT) 9 askerin şehit edildiği Irak’ın Metina bölgesinde gerçekleştirdiği operasyonla, örgütün Türkiye’ye yönelik faaliyetlerinin yönetildiği Kuzey Sevk ve İdare Karargahı YJA-Star sözde Sorumlusu Peyman Bagok kod adlı Hülya Mercen etkisiz hale getirildi.

AA-20240115-33439230-33439228-MIT_9_ASKERIN_SEHIT_EDILDIGI_IRAKIN_METINA_BOLGESINDE_OPERASYON_GERCEKLESTIRDI

BİRÇOK EYLEMİN BAŞ FAİLİYDİ

Terörist Mercen, Türkiye kırsalında faaliyet gösterdiği 1991-2001 döneminde özellikle Tunceli kırsalında Türk askerlerinin şehit edildiği birçok eyleme katıldı. Türkiye ve Irak’ın kuzeyinde Türk güvenlik güçlerine karşı düzenlenen çok sayıda eylemi planlayarak bizzat katıldı. Bu eylemler neticesinde MİT, birçok kanlı eyleme katılan Hülya Mercen’i hedef listesine aldı.

MİT’in saha ajanları PKK’lı Mercen’in Metina’da olduğunu tespit etti. Mercen, yakın takibe alan MİT, alandaki ağını kullanarak Mercen’in yakın çevresine sızdı. Terörist Hülya Mercen’in, PKK’nın sözde Orta Saha sorumlusu olarak Türkiye’ye geçeceği istihbaratı alan MİT bunun üzerine operasyon için düğmeye bastı.

Bölgedeki ajanlar Mercen’in hareketliliğini MİT’e bildirdi. MİT ve TSK’nın koordineli çalışması sonucu düzenlenen operasyonla terörist Hülya Mercen, Metina’da etkisiz hale getirildi.

32 yıldır PKK dağ kadrosunda yönetici olarak faaliyet gösteren Mercen’in, MİT tarafından nokta operasyonla etkisiz hale getirilmesi, örgütün silahlı kanadında işleyiş bozukluklarına neden oldu.

AA-20240115-33439230-33439229-MIT_9_ASKERIN_SEHIT_EDILDIGI_IRAKIN_METINA_BOLGESINDE_OPERASYON_GERCEKLESTIRDI

YJA-STAR SÖZDE SORUMLUSU PEYMAN BAGOK KOD ADLI HÜLYA MERCEN

Örgüt bünyesinde kritik önemde olan Hülya Mercen, HPG Askeri Konseyi ve YJA-STAR Konseyi üyeliklerinin yanı sıra kadınlara yönelik faaliyet gösteren PAJK Meclisi’ne de üyeydi. Aynı zamanda Zap alanında kadın örgüt mensuplarından da sorumlu olarak da faaliyet yürütüyordu. Son olarak PKK Kuzey Sevk ve İdare Karargahı’nda kadın teröristleri komuta eden terörist Mercen’in, MİT tarafından etkisiz hale getirilmesi, örgütte yönetim boşluğuna neden oldu.

İHA

Keşfet


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İsrail üniversite bastı: 25 öğrenci gözaltında!İsrail üniversite bastı: 25 öğrenci gözaltında!
Şehit kızının kahreden ölümü! Gece yarısı eve girildi...Şehit kızının kahreden ölümü! Gece yarısı eve girildi...
Cüneyt Özdemir'i kızdıran paylaşım! O siyasi lidere sert çıktı: Özür dileyene kadar ekranlarımızı kapatıyoruzCüneyt Özdemir'i kızdıran paylaşım! O siyasi lidere sert çıktı: Özür dileyene kadar ekranlarımızı kapatıyoruz
Anahtar Kelimeler:
MİT terör operasyonu Metina son dakika
En Çok Okunan Haberler
Sosyal yardım ödemelerinde 2024 için yüzde 50'ye yakın artış

Sosyal yardım ödemelerinde 2024 için yüzde 50'ye yakın artış

Türkler evini artık oradan alıyor! 3+1 daire, şatoyla yarışıyor

Türkler evini artık oradan alıyor! 3+1 daire, şatoyla yarışıyor

Düğündeki eski sevgilisini vurup, intihar etti

Düğündeki eski sevgilisini vurup, intihar etti

Cinsel ilişki için verdiği parayı geri alınca ortalık karıştı

Cinsel ilişki için verdiği parayı geri alınca ortalık karıştı

Şehir Hastanesi'nde 1 yıl 4 gün sonraya randevu!

Şehir Hastanesi'nde 1 yıl 4 gün sonraya randevu!

Oğlunu öldürüp intihar etmişti! Korkunç olayın nedeni ortaya çıktı

Oğlunu öldürüp intihar etmişti! Korkunç olayın nedeni ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Columbia, Camper, Puma, Levi's... Kışlık giyimde %50'ye varan indirim

Columbia, Camper, Puma, Levi's... Kışlık giyimde %50'ye varan indirim

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

En çok satan 4000 TL altı airfryer modellerini sizin için seçtik

En çok satan 4000 TL altı airfryer modellerini sizin için seçtik

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.