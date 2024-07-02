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  4. SON DAKİKA | MİT’ten PKK/KCK İsveç yapılanmasına darbe! Zozan Baransson yakalandı

SON DAKİKA | MİT’ten PKK/KCK İsveç yapılanmasına darbe! Zozan Baransson yakalandı

02.07.2024 15:45
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Son dakika haberi: MİT ve Mardin İl Jandarma Komutanlığı’nın ortak yürüttüğü operasyonda PKK/KCK İsveç kadın yapılanması sorumlularından İsveç vatandaşı Zozan Baransson Mardin/Nusaybin’de yakalandı.

SON DAKİKA | MİT’ten PKK/KCK İsveç yapılanmasına darbe! Zozan Baransson yakalandı

Son dakika: Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK/KCK üyelerine yönelik operasyonlarına devam ediyor. MİT ve Mardin İl Jandarma Komutanlığı’nın ortak yürüttüğü operasyon sonucu, PKK/KCK İsveç kadın yapılanması sorumlularından İsveç vatandaşı Zozan Baransson’u Mardin’in Nusaybin ilçesinde yakaladı.

SINIR DIŞI EDİLDİ

Terör örgütüne yönelik yürütülen hassas operasyon neticesinde uzun süredir takip edilen Zozan Baransson gözaltına alınarak sınır dışı edildi.

PKK/KCK tarafından İsveç’in NATO’ya üyelik sürecini protesto etmek amacıyla ülkede gerçekleştirilen eylemleri organize eden grupta yer alan Zozan Baransson, gözaltı sürecinde PKK/KCK ile olan ilişkisini ve örgüt için düzenlediği faaliyetleri inkar etti.

(İHA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

Express


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Anahtar Kelimeler:
pkk Mardin İsveç terör operasyonu
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