HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. SON DAKİKA | MİT'ten PKK'ya darbe! Neçirvan Seven etkisiz hale getirildi

SON DAKİKA | MİT'ten PKK'ya darbe! Neçirvan Seven etkisiz hale getirildi

05.05.2023 09:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: MİT'den terör örgütü PKK'ya bir darbe daha geldi. Irak'ın kuzeyinde düzenlenen operasyonla örgütün sözde özel güç lojistik sorumlusu Neçirvan Seven etkisiz hale getirildi.

SON DAKİKA | MİT'ten PKK'ya darbe! Neçirvan Seven etkisiz hale getirildi

Son dakika: Firaz Zilan kod adlı Neçirvan Seven, Türkiye içerisinde sokak eylemlerinde faaliyet gösterip güvenlik güçlerine karşı gerçekleştirilen çok sayıda eylemin içerisinde yer aldı. Irak’ın kuzeyine geçtikten sonra gerçekleştirdiği eylemler ve Irak alanında yürüttüğü lojistik faaliyetlerdeki önemli rolü ve örgüt açısından kritik öneme haiz elektronik parçaları temin etmesi nedeniyle MİT’in hedef listesine dahil edildi.

MİT'TEN NOKTA OPERASYON

Firaz Zilan kod adlı Neçirvan Seven’in Irak/Gare alanına geçtiği tespit edildi. Özel güç mensuplarının lojistik ihtiyaçlarını karşılayan Seven’in, örgüt açısından kritik öneme haiz malzemeleri temin ettiği, MİT’in saha ajanları tarafından elde edildi. MİT, saha ajanlarını yönlendirilerek Neçirvan SEVEN’in günlük rutinine dahil oldu. Saha ajanlarının verdiği bilgiler çerçevesinde tespit edilen Firaz Zilan kod adlı Neçirvan Seven, MİT’in nokta operasyonuyla etkisiz hale getirildi.

AHMET GÜMÜŞ ETKİSİZ HALE GETİRİLMİŞTİ

Dün yapılan açıklamada MİT tarafından düzenlenen operasyonla örgütün sözde eğitim sorumlusu Ahmet Gümüş etkisiz hale getirilmişti.

1

Kaynak: AA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ev sahibi dehşeti! Kiracı kadına ve engelli kızına küfürler yağdırdıEv sahibi dehşeti! Kiracı kadına ve engelli kızına küfürler yağdırdı
Kızılay Başkanı için sözleri gündem oldu! Sunucu "İlk defa bu kadar net bir açıklama geldi" dediKızılay Başkanı için sözleri gündem oldu! Sunucu "İlk defa bu kadar net bir açıklama geldi" dedi
Erdoğan'dan Temmuz'da zam mesajıErdoğan'dan Temmuz'da zam mesajı
Anahtar Kelimeler:
pkk MİT

En Çok Okunan Haberler

Kızılay Başkanı için sözleri gündem oldu! Sunucu "İlk defa bu kadar net bir açıklama geldi" dedi

Kızılay Başkanı için sözleri gündem oldu! Sunucu "İlk defa bu kadar net bir açıklama geldi" dedi

IBAN numarasının aynı olduğunu görünce... 150 bin TL'lik altın!

IBAN numarasının aynı olduğunu görünce... 150 bin TL'lik altın!

Doğal gaz kararı Resmi Gazete'de! Tahsil edilen faturalar için para iadesi nasıl olacak?

Doğal gaz kararı Resmi Gazete'de! Tahsil edilen faturalar için para iadesi nasıl olacak?

33 yıl sonra zafere ulaşan Napoli'de sokaklar alev aldı!

33 yıl sonra zafere ulaşan Napoli'de sokaklar alev aldı!

Gece yarısı paylaştığı videoyla son vaadini duyurdu: En düşük maaş 21 bin 265 lira olacak

Gece yarısı paylaştığı videoyla son vaadini duyurdu: En düşük maaş 21 bin 265 lira olacak

Baba canlı yayını izleyince şok geçirdi! Eski eşinden şikayetçi oldu

Baba canlı yayını izleyince şok geçirdi! Eski eşinden şikayetçi oldu

İlginizi Çekebilir

Pınar Altuğ sosyal medyadan sitem etti: Siyasi partiler...

Pınar Altuğ sosyal medyadan sitem etti: Siyasi partiler...

Müstehcen pozları çalınarak internette sızdırıldı! “Görmek zordu”

Müstehcen pozları çalınarak internette sızdırıldı! “Görmek zordu”

Çabasız şıklık spor giyimle mümkün! Puma'da %65'e varan indirim

Çabasız şıklık spor giyimle mümkün! Puma'da %65'e varan indirim

Çekiçle döverek öldürdüler! Sosyal medyada canlı canlı gösterdiler

Çekiçle döverek öldürdüler! Sosyal medyada canlı canlı gösterdiler

Aldatırken yakalandı! Karısı ve kayınvalidesinden dayak yedi

Aldatırken yakalandı! Karısı ve kayınvalidesinden dayak yedi

Camper, Tommy Hilfiger, Puma... 1000 TL'nin üzerinde indirim

Camper, Tommy Hilfiger, Puma... 1000 TL'nin üzerinde indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.