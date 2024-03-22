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  4. Son dakika | MİT'ten yeni operasyon! Yeşil kategoriye bir çizik daha

Son dakika | MİT'ten yeni operasyon! Yeşil kategoriye bir çizik daha

22.03.2024 10:08
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MİT Suriye'nin kuzeyindeki Kamışlı'da nokta operasyon düzenledi. Yeşil kategoride aranan terörist Halil Tekin etkisiz hale getirildi. Irak'ın kuzeyindeki Kandil'de ise 4 terörist etkisiz hale getirildi.

Son dakika | MİT'ten yeni operasyon! Yeşil kategoriye bir çizik daha

MİT, İçişleri Bakanlığı’nın Terörden Arananlar Listesi’nde Yeşil Kategoride yer alan PKK/YPG Kamışlı Batı Sektör sözde Komutanı Seydo Kod Halil Tekin’i Kamışlı’da etkisiz hale getirdi.

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Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, uzun süredir MİT tarafından görevlendirilen özel ekip tarafından yakından takip edilen "Seydo" kod adlı terörist Halil Tekin’in faaliyetleri ve irtibatları deşifre edildi. Yürütülen hassas saha çalışmaları neticesinde Kamışlı’da düzenlenen nokta operasyonla Halil Tekin etkisiz hale getirildi.

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Halil Tekin, PKK/YPG terör örgütüne 2007 yılında katıldı. 2007-2015 yılları arasında Irak’ın Kandil ve Gare bölgelerinde faaliyet gösterdi. 2015 yılında Suriye’ye geçti. PKK/YPG üst yönetimi tarafından Ayn El Arab ve Münbiç bölgesinde görevlendirildi. 2015-2017 döneminde örgütün sabotaj sorumlusu olarak faaliyet gösterdi. 2018 yılında Tabka’da sözde alay komutanlığı görevine getirildi. 2020 itibarıyla Kamışlı Batı Sektör sözde komutanı oldu. Ailesinde birçok PKK/YPG mensubu bulunan Halil Tekin’in kendisi gibi örgüt üyesi olan babası İbrahim Tekin de 1992 yılında TSK tarafından icra edilen operasyonda etkisiz hale getirilmişti.

KANDİL'DE DE 4 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Öte yandan MSB'den gelen açıklamada ise "Irak’ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde tespit edilen 4 PKK’lı terörist, Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi." dendi.
(AA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
terörist MİT
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