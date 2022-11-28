SON DAKİKA | Mont, bot ve eldivenlerinizi hazırlayın! İstanbul için kar yağışı tahmini öne çekildi: Tarih verdi, geri sayım başladı

Son dakika kar yağışı tahminleri peş peşe geliyor. Yurt genelinde hava sıcaklıkların düşmesiyle kar yağışı, belirli bölgelerde etkisini göstermeye başlarken, İstanbul için de dikkat çeken kar yağışı tahmini geldi. 2022-2023 La nina kışına dikkat çeken uzmanlar, Ocak ayında kar yağışının etkisini artıracağını söyledi. Ocak ayı için yapılan kar yağışı tahmininin ardından İstanbul için bugün yeni bir tahmin geldi. İşte İstanbul'da kar yağışı için verilen tarih ve hava durumuyla ilgili tüm detaylar...

Ülkemizin güney, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege ile akşam saatlerinden sonra Batı Akdeniz, gece saatlerinde K. Maraş, Osmaniye, Hatay, Malatya, Adıyaman, G. Antep, Kilis ve Ş. Urfa çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların zamanla Kıyı Ege ile Edirne ve Çanakkale çevrelerinde, gece saatlerinde Antalya çevrelerinde kuvvetli, Datça, Bodrum ve Marmaris'te yerel olarak çok kuvvetli olması bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların zamanla Kıyı Ege ile Edirne ve Çanakkale çevrelerinde, gece saatlerinde Antalya çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Datça, Bodrum ve Marmaris'te yerel olarak çok kuvvetli (51-75 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış şeklinde olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Meteoroloji bugün beklenen kuvvetli yağış nedeniyle Muğla'ya turuncu kodlu uyarıda bulundu.

TAHMİNLER ÖNE ÇEKİLDİ! İSTANBUL'A KAR GELİYOR

CNN TÜRK muhabiri Emrah Çakmak'ın canlı yayında aktardığı bilgiye göre İstanbul'da Aralık ayının ilk veya ikinci haftası kar yağışı görülebilir. Kar yağışlarının yeni yılla birlikte etkisini daha fazla artırması bekleniyor.

İşte Çakmak'ın canlı yayında aktardığı hava durumu tahminleri;

İstanbul'da kar henüz yok ama karın soğuğu gelmiş gibi görünüyor. Özellikle İstanbul'da birkaç gündür kendini iyiden iyiye hissettiren bir soğuk hava var, sıcaklıklar da düşüyor. Tabi akıllara özellikle 'İstanbul'a kar bu yıl bitmeden ne zaman gelir?' sorusu gelmişti.

ARALIK AYININ BAŞINDA KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLABİLİR

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen'den edindiğimiz bilgiye göre Aralık ayının ilk haftası ya da ikinci haftasında İstanbul'da karı görebiliriz. Bu yıl Ocak ayında da karın etkisini artıracağı, kışın etkisinin bu yıl daha fazla olacağı söyleniyor.

OCAK AYINDA KAR ETKİSİNİ ARTIRACAK

İstanbul'da hava sıcaklıkları düştü, soğuk kendini hissettiriyor. Parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Meteorolojik tahminlere göre 50-60 kilometre arasında bir rüzgarın esmesi bekleniyor. İstanbul, Bursa, Bolu, Kocaeli, Tekirdağ ve Balıkesir gibi yerlerde Ocak ayında yoğun KAR yağışı olacağı belirtiliyor. Dün itibarıyla Kırklareli'nde bazı yerlerde kar tanelerinin düştüğünün haberleri gelmişti.

LA NİNA ETKİSİ!

2022-2023 kış mevsiminin sert geçeceğini vurgulayan uzmanlar, şehir merkezlerine kar yağışının 10-15 Aralık gibi başlayacağını olacağını öngörüyor. Ayrıca La Nina kışı ile birlikte gece ve gündüz sıcaklıkları arasında 20 derecelik sert sıcaklık farklarının yaşanacağı belirtiliyor.

LA NİNA NEDİR?

La Niña, daha geniş El Niño-Güney Salınımı iklim modelinin bir parçası olarak El Niño'nun daha soğuk karşılığı olan okyanus ve atmosferik bir fenomendir. La Nina, pasifik okyanusu üzerinde etkili olan bir hava akımına verilen ad olarak adlandırılabilir.

Pasifik üzerinde bulunan basınç sistemlerine etki eden La Nina, Türkiye üzerinde direkt etki gösteremez fakat Pasifik üzerinde gösterdiği etki dolaylı yoldan Türkiye'yi de etkisi altına alır.

La Nina kuvvetlendiği zaman dünya soğuma evresine giriyor ve buzul miktarları artıyor. La Nina döneminde sıcak sular Asya kıtasına doğru giderken, ABD ve diğer bölgelerde hava soğumaktadır.

METEOROLOJİ'DEN 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU RAPORU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük Hava Durumu raporunu açıkladı. Yarından itibaren yurt genelinde sağanak yağışların etkili olması bekleniyor.

